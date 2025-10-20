Esplora tutte le offerte Sky
Gaza, l'esercito di Israele delimita la Linea gialla

Mondo

A Gaza veicoli e bulldozer dell'esercito israeliano sono stati visti trainare blocchi di barriera gialli e depositarli per delimitare la "linea gialla" stabilita dal cessate il fuoco. Durante la ritirata dalle principali città della Striscia, l’esercito israeliano ha ucciso tre persone vicino alla linea di confine nel sobborgo di Tuffah, a Gaza City.

