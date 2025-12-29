Turchia, raid contro sospetti Isis a Yalova: morti e feriti

Un raid a Yalova, in Turchia, ha provocato sette feriti tra le forze dell’ordine e sei morti tra i sospetti. L’operazione fa seguito alla cattura di oltre cento presunti militanti Isis accusati di progettare attacchi durante Natale e Capodanno, segnalando una crescente attenzione della Turchia alla sicurezza interna
