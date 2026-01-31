Sky Tg25, Make Maranza Great Again!

Gli scenari di politica internazionale e quanto sta accadendo negli Stati Uniti a guida Donald Trump raccontati da Alessio Viola nel suo Sky TG25. Ospiti della puntata: Patrick Facciolo, analista della comunicazione, Antonio Caprarica, giornalista, Mario Del Pero, professore di Storia Internazionale e Storia degli Stati Uniti all'Institut d'études politiques - SciencesPo ed Andrea Ruggeri, giornalista
