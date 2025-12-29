Indonesia, incendio in casa di riposo: 16 morti

Un incendio in una casa di riposo nella città di Manado, sull'isola indonesiana di Sulawesi, ha ucciso 16 persone. Le fiamme sono divampate nella tarda serata di domenica 28 dicembre. Le autorità stanno indagando sulle cause. Le riprese mostrano il rogo nella struttura, con il cielo notturno tinto di arancione, mentre i residenti aiutano un anziano a fuggire dall'edificio in fiamme. I sopravvissuti sono stati curati presso il Manado Regional General Hospital, per lo più per ustioni e traumi, accompagnati dalle loro famiglie.