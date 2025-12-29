Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, Netanyahu incontra Trump a Mar-a-Lago

Mondo

Il premier israeliano sarà negli Stati Uniti per la quinta visita dell’anno e incontrerà Donald Trump a Mar-a-Lago. Il confronto avviene in un momento di forte tensione in Medio Oriente, con il rischio di nuove escalation militari. Sul tavolo c’è soprattutto il cessate il fuoco a Gaza, entrato in vigore a ottobre, e l’attuazione della seconda fase del piano in 20 punti del presidente americano, che incontra ostacoli politici e di sicurezza nonostante i progressi iniziali

Prossimi video

Indonesia, incendio in casa di riposo: 16 morti

Mondo

Gaza, Netanyahu incontra Trump a Mar-a-Lago

Mondo

Cina, nuove manovre militari attorno a Taiwan

Mondo

Ucraina, Trump-Zelensky: "Intesa vicina". Nodo Donbass

Mondo

Spagna, tromba marina devasta la baia a Puerto de Mazarròn

Mondo

Guerra in Ucraina, Trump vede Zelensky: "Vicini a soluzione"

Mondo