Gaza, Netanyahu incontra Trump a Mar-a-Lago

Il premier israeliano sarà negli Stati Uniti per la quinta visita dell’anno e incontrerà Donald Trump a Mar-a-Lago. Il confronto avviene in un momento di forte tensione in Medio Oriente, con il rischio di nuove escalation militari. Sul tavolo c’è soprattutto il cessate il fuoco a Gaza, entrato in vigore a ottobre, e l’attuazione della seconda fase del piano in 20 punti del presidente americano, che incontra ostacoli politici e di sicurezza nonostante i progressi iniziali