Il premier israeliano sarà negli Stati Uniti per la quinta visita dell’anno e incontrerà Donald Trump a Mar-a-Lago. Il confronto avviene in un momento di forte tensione in Medio Oriente, con il rischio di nuove escalation militari. Sul tavolo c’è soprattutto il cessate il fuoco a Gaza, entrato in vigore a ottobre, e l’attuazione della seconda fase del piano in 20 punti del presidente americano, che incontra ostacoli politici e di sicurezza nonostante i progressi iniziali
Prossimi video
Indonesia, incendio in casa di riposo: 16 morti
Mondo
Gaza, Netanyahu incontra Trump a Mar-a-Lago
Mondo
Cina, nuove manovre militari attorno a Taiwan
Mondo
Ucraina, Trump-Zelensky: "Intesa vicina". Nodo Donbass
Mondo
Spagna, tromba marina devasta la baia a Puerto de Mazarròn
Mondo
Guerra in Ucraina, Trump vede Zelensky: "Vicini a soluzione"
Mondo
Zelensky: pietra miliare piano restano garanzie di sicurezza
Mondo