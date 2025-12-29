Taiwan, esercito cinese diffonde mappa delle esercitazioni

Il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione cinese (PLA) ha diffuso un avviso e una mappa schematica delle aree delle esercitazioni militari congiunte attorno all'isola di Taiwan. La notizia è stata resa pubblica dopo che un portavoce del comando ha annunciato che diverse forze dell'Esercito popolare di liberazione hanno avviato esercitazioni con il nome in codice "Missione Giustizia 2025" nei pressi di Taiwan. Lunedì, il Comando del Teatro Orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione ha pubblicato sui social media anche un manifesto tematico intitolato "Scudo della Giustizia: Infrangere l'Illusione".