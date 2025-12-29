Offerte Sky
Messico, deraglia treno interoceanico: morti e feriti

Mondo

In Messico, il deragliamento del treno interoceanico in Oaxaca ha provocato decine di morti e feriti. A bordo viaggiavano 241 passeggeri e nove membri dell’equipaggio. La presidente Claudia Sheinbaum ha annunciato l’invio di alti funzionari sul posto e l’apertura di un’inchiesta. Il convoglio fa parte del Corridoio Interoceanico, progetto strategico inaugurato nel 2023 per collegare Pacifico e Golfo del Messico

