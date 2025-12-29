Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cina, nuove manovre militari attorno a Taiwan

Mondo

Pechino ha reso pubbliche nuove esercitazioni militari attorno a Taiwan, mostrando forze navali, aeree e terrestri impegnate in operazioni coordinate e attacchi simulati. I test, destinati a proseguire anche domani, prevedono il blocco dei principali porti e l’accerchiamento dell’isola. Le manovre arrivano in un clima di crescente tensione regionale, dopo dichiarazioni giapponesi su un possibile intervento militare in caso di crisi nello Stretto

Prossimi video

Indonesia, incendio in casa di riposo: 16 morti

Mondo

Gaza, Netanyahu incontra Trump a Mar-a-Lago

Mondo

Cina, nuove manovre militari attorno a Taiwan

Mondo

Ucraina, Trump-Zelensky: "Intesa vicina". Nodo Donbass

Mondo

Spagna, tromba marina devasta la baia a Puerto de Mazarròn

Mondo

Guerra in Ucraina, Trump vede Zelensky: "Vicini a soluzione"

Mondo