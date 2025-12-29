Cina, nuove manovre militari attorno a Taiwan

Pechino ha reso pubbliche nuove esercitazioni militari attorno a Taiwan, mostrando forze navali, aeree e terrestri impegnate in operazioni coordinate e attacchi simulati. I test, destinati a proseguire anche domani, prevedono il blocco dei principali porti e l’accerchiamento dell’isola. Le manovre arrivano in un clima di crescente tensione regionale, dopo dichiarazioni giapponesi su un possibile intervento militare in caso di crisi nello Stretto