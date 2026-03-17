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Iran, droni su ambasciata Usa a Baghdad

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L’ambasciata statunitense a Baghdad è stata colpita da un attacco con droni e razzi, con almeno un velivolo che ha centrato l’edificio provocando un’esplosione e una colonna di fumo nero. Secondo fonti di sicurezza si tratta dell’assalto più intenso degli ultimi mesi, nel contesto di una crescente escalation in Medio Oriente.

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