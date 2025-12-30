La linea che collega Regno Unito ed Europa sta subendo ritardi e cancellazioni a causa di un guasto elettrico. Eurostar ha esortato i passeggeri a non viaggiare a causa di "gravi disagi": "Consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di rimandare il viaggio a un’altra data”, si legge nella nota dell’azienda

Problemi alla circolazione dei treni tra il Regno Unito e l'Europa. Eurostar, la compagnia ad alta velocità che collega Londra a Parigi e Bruxelles attraverso il tunnel sotto La Manica, ha annunciato la presenza di diversi problemi tecnici. Si tratta di guasti alla linea elettrica che stanno mandando in tilt il traffico ferroviario al punto da spingere l’azienda a consigliare ai passeggeri di non partire nella data odierna. Come specificato da una portavoce di Eurostar, lo stop alla circolazione sotto la Manica è dovuto a un doppio incidente tecnico che ha coinvolto l'operatore del tunnel, Getlink: "C'è stato un problema con l'alimentazione elettrica al tunnel della Manica seguito dall'arresto di un convoglio", hanno detto dall'azienda.