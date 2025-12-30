Eurostar, problemi a circolazione treni nel Tunnel della Manica: ritardi e cancellazioniMondo
La linea che collega Regno Unito ed Europa sta subendo ritardi e cancellazioni a causa di un guasto elettrico. Eurostar ha esortato i passeggeri a non viaggiare a causa di "gravi disagi": "Consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di rimandare il viaggio a un’altra data”, si legge nella nota dell’azienda
Problemi alla circolazione dei treni tra il Regno Unito e l'Europa. Eurostar, la compagnia ad alta velocità che collega Londra a Parigi e Bruxelles attraverso il tunnel sotto La Manica, ha annunciato la presenza di diversi problemi tecnici. Si tratta di guasti alla linea elettrica che stanno mandando in tilt il traffico ferroviario al punto da spingere l’azienda a consigliare ai passeggeri di non partire nella data odierna. Come specificato da una portavoce di Eurostar, lo stop alla circolazione sotto la Manica è dovuto a un doppio incidente tecnico che ha coinvolto l'operatore del tunnel, Getlink: "C'è stato un problema con l'alimentazione elettrica al tunnel della Manica seguito dall'arresto di un convoglio", hanno detto dall'azienda.
La nota di Eurostar
Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine: intanto si segnalano centinaia di passeggeri in attesa nella stazione di St Pancras nella capitale britannica. "Siamo dispiaciuti che a causa di un problema di alimentazione elettrica nel tunnel sotto La Manica e di un problema tecnico su un treno Le Shuttle, i nostri treni rischiano di subire forti ritardi e cancellazioni dell’ultimo minuto", ha fatto sapere l’azienda sul proprio sito internet. "Consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di rimandare il viaggio a un’altra data. Vi preghiamo di evitare di recarvi in stazione, a meno che non abbiate già un biglietto per viaggiare oggi", aggiunge la compagnia.