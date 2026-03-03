Anche gli Emirati Arabi Uniti hanno confermato gli attacchi subiti per mano dell’Iran, spiegando che i sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti hanno risposto "con alta efficienza" a un attacco "esplicito" con missili balistici iraniani, intercettandone diversi "con successo”. Il ministero della Difesa il 28 febbraio ha fatto sapere che “le autorità hanno inoltre gestito la caduta di alcuni detriti dei missili in un'area residenziale", che ha provocato la morte di un civile e danni materiali”. Il giorno dopo poi gli Emirati hanno poi usato parole dure contro l’Iran: “La vostra guerra non è contro i vostri vicini", hanno dichiarato affermando che gli attacchi iraniani nel Golfo stanno isolando la Repubblica Islamica. “L’aggressione iraniana contro gli stati del Golfo è stata un errore di calcolo e ha isolato l'Iran in un momento critico", ha dichiarato Anwar Gargash, consigliere del presidente emiratino.