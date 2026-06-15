Tra i fascicoli più singolari figura quello relativo a un avvistamento avvenuto nel febbraio 2022 nei pressi di Cheyenne Mountain, in Colorado. Secondo quanto riportato dal New York Times, l'oggetto fu osservato da un ufficiale dell'intelligence dell'esercito e da quattro membri della sua unità di Fort Carson.

I testimoni descrissero un “oggetto grande all'incirca quanto un grosso jet e simile a una patata angolare e asimmetrica, composta da pannelli irregolari", riportano documenti.

L'oggetto appariva “completamente immobile” a un'altitudine compresa "tra i 300 e i 500 piedi" sopra le montagne, ma “sembrava modificare lentamente la propria forma”. Nei documenti viene descritto come leggermente traslucido, di colore bianco scintillante e con una superficie che rifletteva la luce del sole. Poi l'oggetto sarebbe semplicemente scomparso.

US Defense Department