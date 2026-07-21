Andy Burnham, chi sono i nuovi ministri del governo UK

Angela Rayner torna nel cabinet come ministra per la Casa, le Comunità e il governo locale, a mesi di distanza dalla chiusura del contenzioso fiscale con il fisco britannico. Si era dimessa da vicepremier e ministra della Casa dopo che il consulente etico indipendente di Starmer aveva stabilito che aveva violato il codice ministeriale versando in difetto l'imposta di bollo sull'acquisto di un appartamento nel maggio 2025. Nata a Stockport nel 1980, è cresciuta in uno dei quartieri popolari più poveri della zona e da giovanissima si prendeva cura della madre. Lasciò la scuola senza titoli e, dopo aver avuto il primo figlio a 16 anni, studiò part-time ottenendo una qualifica nel settore socioassistenziale. È una figura di peso della "soft left", l'ala moderata della sinistra laburista. (Ritorno nel governo dopo le dimissioni)

Angela Rayner, Casa - ©Ansa