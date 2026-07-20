Uk, oggi Andy Burnham diventa il nuovo premier. Addio di Starmer

Giornata cruciale per la Gran Bretagna: oggi Andrew Burnham viene chiamato a formare un nuovo governo e a iniziare la sua storia come premier, il settimo dal 13 luglio dei 2016, quando David Cameron iniziò il secondo mandato dopo il trauma del referendum per la Brexit. Alle 11 ora di Londra (le 12 in Italia), Keir Starmer pronuncerà l'ultimo discorso da primo ministro, poi andrà da re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Il Re convocherà quindi Andrew Burnham per invitarlo a formare un nuovo governo. Secondo un protocollo consolidato, terminato l'incontro con il sovrano, Burnham è atteso a Downing Street, dove, dopo un discorso al Paese, entrerà nella famosa porta nera del numero 10. In un'intervista al Times alla vigilia della nomina, il nuovo leader laburista, 56 anni, ha annunciato la presentazione di un "piano decennale per la Gran Bretagna". "Con questo non voglio dire che starò qui per 10 anni", ci ha tenuto a chiarire. Ma il cambiamento economico che serve al Paese "non può essere fatto da un giorno all'altro" e "bisogna mostrare in che direzione si sta andando e che passi andranno fatti per arrivarci".

Il programma di Burnham

In linea generale, il "re del Nord", ex sindaco di Manchester, sembra deciso a rispettare "il manifesto elettorale" con cui il Labour ha vinto le elezioni del 2024, ma a patto di interpretarlo in modo "più audace e più ambizioso", rilanciando punti che Starmer ha accantonato nei suoi due anni al potere. I dettagli sono ancora da definire, ma Burnham ha già detto di voler riportare il Labour "fra le gente" (sarà in tour nel Paese da subito, ndr) e di voler "restituire la speranza ai cuori" dei britannici. Mentre ha esaltato il sostegno ottenuto "dai sindacati e dal nostro movimento socialista", non senza aggiungere di voler essere anche "amico del business" privato, come a Manchester. Quanto alle correnti laburiste, ha chiarito che saranno rappresentate "tutte nel governo" entrante, accanto alla sua soft left.