Il rivale interno Andy Burnham avrebbe già i numeri per prendere il suo posto. L'attacco di Donald Trump: "Ha fallito clamorosamente su due questioni fondamentali: immigrazione ed energia" ascolta articolo

Pronte le dimissioni del primo ministro inglese laburista Keir Starmer, che potrebbe lasciare già oggi. La resa del premier è attesa a Londra nelle forme di un passaggio di consegne alla guida del partito di maggioranza e del governo, da completare nel giro di poche settimane, se non di giorni, a favore del rivale interno Andy Burnham. Da Washington, Donald Trump ha accusato Starmer: "Ha fallito su due questioni fondamentali: immigrazione ed energia".

Trump sulle dimissioni di Starmer Da Washington, il 21 giugno, il presidente americano ha pubblicato un post sul suo social network Truth in cui dava già per certo l'abbandono del premier inglese. "Keir Starmer si dimetterà da primo ministro del Regno Unito. Ha fallito clamorosamente su due questioni fondamentali: immigrazione ed energia. Gli auguro ogni bene", ha scritto. Non è chiaro se l'inquilino della Casa Bianca, con il quale Downing Street nega ci siano stati colloqui negli ultimi giorni, abbia ricevuto qualche informazione di prima mano. Leggi anche Regno Unito, Keir Starmer verso le dimissioni: cosa sappiamo

Le dimissioni di Starmer Secondo i media inglesi Starmer, pur in assenza di dichiarazioni ufficiali, dopo il proclama ribadito venerdì sulla volontà di non farsi spontaneamente da parte e di essere determinato ad affrontare qualsiasi sfida alla leadership, ha in realtà capito che "la partita è finita". E si è rassegnato a preparare le modalità d'una uscita di scena imminente, da comunicare alla nazione già oggi. Il primo ministro starebbe "riflettendo" sulle nuove "realtà politiche" venutesi a creare nel Paese, ha ammesso alla Bbc il titolare della Attività Produttive, Peter Kyle, un suo fedelissimo, glissando sulla scadenza d'inizio settimana senza smentirla. Barricato per un weekend "di riflessione" con la moglie Victoria nella residenza ufficiale di campagna di Chequers, Starmer avrebbe avuto fra sabato e domenica conversazioni in serie, stando a indiscrezioni giornalistiche concordanti, con ministri di spicco e leader di sindacati affiliati al Labour. Dai quali ha raccolto sollecitazioni "private" quasi unanimi a gettare la spugna. E a prendere una "decisione rapida", pena il rischio di finire sfiduciato dal medesimo gruppo parlamentare di maggioranza, come risultano avergli intimato fra gli altri vari pesi massimi del suo gabinetto, dalla ministra degli Esteri, Yvette Cooper, a quella dell'Interno, Shabana Mahmood, a quella dei Trasporti, Heidi Alexander, a quello dell'Energia, Ed Miliband. Leggi anche Regno Unito, Keir Starmer verso le dimissioni: cosa sappiamo

La crisi di Starmer A segnare la crisi del 63enne Keir Starmer sono la sua impopolarità record, le critiche raccolte alla testa del governo nei due anni scarsi trascorsi dalla vittoria alle elezioni politiche del luglio 2024 su temi chiave - come l'economia, il welfare, la difesa o l'immigrazione -, lo scandalo della nomina ad ambasciatore negli Usa di lord Peter Mandelson (amico di Jeffrey Epstein), la debacle storica subita dai laburisti alle amministrative del 7 maggio, ma soprattutto il ritorno in Parlamento di un concorrente in grado di dar vita a un'alternativa all'apparenza credibile e unificante come il popolare ex sindaco 56enne di Manchester, Andy Burnham. Leggi anche Caso Epstein, Starmer a Comuni: "Non avrei dovuto nominare Mandelson"