Regno Unito, tutti i premier dimissionari dalla Brexit del 2016 a oggi

Dopo la vittoria con una schiacciante maggioranza ma con la percentuale di voti elettorali più bassa di qualsiasi governo britannico nella storia moderna, Keir Starmer ha assicurato: "Avevamo promesso di porre fine al caos e lo faremo". Un mese dopo il premier britannico ha lanciato un allarme sullo stato delle finanze pubbliche, affermando che il Partito Laburista aveva ereditato "un buco nero economico" e ha avvertito gli elettori che "le cose peggioreranno prima di migliorare".

Keir Starmer - ©Ansa