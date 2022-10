4/10 ©Ansa

Nel 2014 Rishi Sunak viene selezionato come candidato conservatore per il collegio elettorale di Richmond (Yorks), e nel 2015 viene eletto con il 36,2% dei voti. Entra a far parte della commissione ristretta per l'Ambiente, l'Alimentazione e gli Affari rurali, e due anni dopo viene rieletto con il 40,5% dei voti. Nel secondo governo di Theresa May ottiene la carica di sottosegretario parlamentare per il governo locale. Nel corso degli anni sostiene sempre la Brexit, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea

Dimissioni Liz Truss, il Daily Star e quella scommessa vinta dalla lattuga