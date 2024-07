Uk, i Laburisti vincono le elezioni: oltre 400 seggi conquistati. LIVE

Il premier conservatore uscente Rishi Sunak parlerà a Downing Street rivolgendosi per l'ultima volta al Regno Unito dopo lo storico tracollo dei Tory nelle elezioni politiche britanniche alle ore 10:30 (le 11.30 in Italia) per poi andare a Buckingham Palace da re Carlo III e dimettersi. Previsto per le 12.20 (le 13.20 in Italia) il discorso di insediamento da neo premier davanti al n.10 del leader laburista Keir Starmer. Lo ha comunicato Downing Street, secondo cui i tempi rapidi del trasferimento di potere potrebbero subire qualche variazione.