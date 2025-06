Los Angeles, scontri dopo raid anti-migranti. Trump: invierò militari

Gli agenti hanno utilizzato ancora una volta i gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Decine di persone sono state fermate per le manifestazioni di ieri nel centro della città. Donald Trump ha firmato l'ordine per l'invio di 2.000 agenti della Guardia Nazionale. Poi l'attacco al governatore della California e al sindaco di Los Angeles: "Non riescono a fare il loro lavoro, cosa che tutti sanno, allora il governo federale interverrà e risolverà il problema delle rivolte e dei saccheggiatori nel modo giusto!"

Ancora proteste e scontri nell'area di Los Angeles dopo i raid delle autorità per l'immigrazione. Almeno 30 agenti con equipaggiamento antisommossa e maschere antigas sono intervenuti di fronte a un Home Depot a Paramount, a sud di Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha dichiarato di essere sul posto "per aiutare a mantenere la pace, ma senza essere coinvolto in fermi o arresti" e ha invitato i manifestanti a disperdersi. Successivamente, però, la polizia ha effettuato alcuni arresti e ha utilizzato per il secondo giorno consecutivo i lacrimogeni per cercare di disperdere i manifestanti, alcuni dei quali sventolavano una bandiera messicana.