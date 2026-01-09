Venezuela libera gli italiani Gasperin e Pilieri. Attesa per Trentini

Biagio Pilieri, 60 anni, liberato dopo un anno e 4 mesi di detenzione in Venezuela, e' figlio di siciliani emigrati in Sud America, ha il doppio passaporto italo-venezuelano ed e' un giornalista e politico che si e' battuto negli ultimi anni per denunciare la chiusura di organi di informazione, la censura e altri problemi dell'editoria locale. Pilieri e' anche leader del partito Convergenza, fondato nel 1993. Arrestato a Caracas il 28 agosto 2024, da allora Pilieri e' stato rinchiuso nell'Helicoide, una tra le carceri piu' dure del Venezuela, senza la possibilita' di comunicare con nessuno, con l'accusa di terrorismo e tradimento alla patria.