Venezuela libera gli italiani Gasperin e Pilieri. Attesa per Trentini

Il governo di Caracas annuncia la scarcerazione di diversi detenuti stranieri tra cui alcuni italo-venezuelani. Tra loro, la speranza è che sia rilasciato anche il nostro connazionale Alberto Trentini, detenuto da oltre 400 giorni. Tajani al lavoro per accelerare la liberazione dei connazionali. Trump avverte: "Attacchi terrestri contro i cartelli della droga". La prossima settimana incontrerà Machado. Vance insiste sulla Groenlandia. "Aggressività neocoloniale", accusa Macron
in evidenza
Il traballante regime venezuelano manda un segnale di apertura agli Stati Uniti e al resto del mondo nella speranza di incassare una legittimazione: la liberazione di "un numero importante" di prigionieri politici, inclusi cittadini stranieri.Ed è un annuncio che riguarda anche l'Italia, perché tra i nomi dei rilasciati c'è quello dell'imprenditore Luigi Gasperin e del giornalista e politico Biagio Pilieri: una svolta che riaccende le speranze per Alberto Trentini, da oltre 400 giorni nelle carceri di Caracas, e per gli altri connazionali reclusi nel paese sudamericano, come il commercialista piemontese Mario BurlòIl senato a maggioranza repubblicana approva la risoluzione per impedire a Donald Trump di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l'autorizzazione del Congresso . Con 52 voti a favore e 47 contrari i senatori hanno inflitto un colpo al presidente. Cinque repubblicani hanno votato insieme ai democratici per limitare Trump. Il provvedimento va ora alla Camera, dove le strada appare più in salita.
Gli approfondimenti:
- Venezuela, forti esplosioni udite a Caracas: cosa sappiamo
- Venezuela, Tajani: seguiamo situazione, presidente Meloni è informata
- Venezuela, le immagini delle esplosioni a Caracas
- Venezuela, 4 mesi di escalation con gli Usa: le tappe
- Nicolás Maduro, chi è il delfino di Chavez alla guida del Venezuela dal 2013
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Venezuela: chi è il giornalista Biagio Pilieri
Biagio Pilieri, 60 anni, liberato dopo un anno e 4 mesi di detenzione in Venezuela, e' figlio di siciliani emigrati in Sud America, ha il doppio passaporto italo-venezuelano ed e' un giornalista e politico che si e' battuto negli ultimi anni per denunciare la chiusura di organi di informazione, la censura e altri problemi dell'editoria locale. Pilieri e' anche leader del partito Convergenza, fondato nel 1993. Arrestato a Caracas il 28 agosto 2024, da allora Pilieri e' stato rinchiuso nell'Helicoide, una tra le carceri piu' dure del Venezuela, senza la possibilita' di comunicare con nessuno, con l'accusa di terrorismo e tradimento alla patria.
Trump, attacchi terresti contro i cartelli della droga
Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che gli Usa cominceranno attacchi "terrestri" contro i cartelli della droga, dopo aver effettuato nei giorni scontri quelli contro imbarcazioni nei Caraibi e nel Pacifico. "Avvieremo attacchi terrestri contro i cartelli. I cartelli controllano il Messico", ha detto in un'intervista a Fox News.