Venezuela, Trump: "Garanzie a compagnie petrolifere". Attesa per liberazione Trentini LIVE
Il presidente Usa Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca i rappresentanti delle compagnie petrolifere. "Saranno gli Usa - ha dichiarato durante l'incontro - a decidere quali compagnie lavoreranno in Venezuela". L'Eni con Descalzi: "Pronti ad investire e a lavorare con compagnie Usa". Attesa per la liberazione di Alberto Trentini, detenuto nelle carceri venezuelane. Tra i nomi dei rilasciati c'è quello dell'imprenditore Luigi Gasperin e del giornalista e politico Biagio Pilieri
Il presidente Usa Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca i rappresentanti delle compagnie petrolifere. "Saranno gli Usa - ha dichiarato durante l'incontro - a decidere quali compagnie lavoreranno in Venezuela". L'Eni con Descalzi: "Pronti ad investire e a lavorare con compagnie Usa".
In precedenza Trump ha annunciato di aver annullato una seconda ondata di attacchi sul Venezuela grazie alla collaborazione mostrata dal nuovo governo di Caracas. "Gli Stati Uniti e il Venezuela stanno lavorando bene insieme, soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione", ha spiegato il presidente.
Il traballante regime venezuelano manda un segnale di apertura agli Stati Uniti e al resto del mondo nella speranza di incassare una legittimazione: la liberazione di "un numero importante" di prigionieri politici, inclusi cittadini stranieri. Ed è un annuncio che riguarda anche l'Italia, perché tra i nomi dei rilasciati c'è quello dell'imprenditore Luigi Gasperin e del giornalista e politico Biagio Pilieri: una svolta che riaccende le speranze per Alberto Trentini, da oltre 400 giorni nelle carceri di Caracas, e per gli altri connazionali reclusi nel paese sudamericano, come il commercialista piemontese Mario Burlò.
Gli Usa, nonostante dispongano di petrolio, ne importano una gran quantità: questo perché quello che producono è il cosiddetto “leggero”, mentre per permettere alle raffinerie di lavorarlo per ottenere benzina serve quello denso.
Descalzi a Trump: "Eni pronta ad investire in Venezuela"
"Eni è pronta ad investire in Venezuela". Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia Claudio Descalzi a Donald Trump durante un incontro alla Casa Bianca. "Abbiamo 500 persone nel Paese. Siamo pronti a investire nel Paese e lavorare con le compagnie americane", ha aggiunto l'ad di Eni.
