Come ha reagito la base Maga al blitz in Venezuela voluto da Trump?

Il blitz a Caracas contro Maduro ha messo alla prova la coesione della base trumpiana. Nonostante la contraddizione con il principio "America First", la maggioranza dei deputati repubblicani e dei sostenitori resta al fianco del presidente. L’operazione è stata percepita come necessaria per la sicurezza nazionale, e non come intervento di regime change. Così, il tycoon rafforza il suo controllo interno e il consenso sembra restare saldo
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider