Come ha reagito la base Maga al blitz in Venezuela voluto da Trump?

Il blitz a Caracas contro Maduro ha messo alla prova la coesione della base trumpiana. Nonostante la contraddizione con il principio "America First", la maggioranza dei deputati repubblicani e dei sostenitori resta al fianco del presidente. L’operazione è stata percepita come necessaria per la sicurezza nazionale, e non come intervento di regime change. Così, il tycoon rafforza il suo controllo interno e il consenso sembra restare saldo