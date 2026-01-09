Salari, Ucraina, Venezuela: i temi della conferenza stampa di Meloni

Spazio anche alla tragedia di Crans-Montana, in cui sono morti sei giovanissimi italiani. "Quello che è successo non è una disgrazia, è la responsabilità di persone che non hanno fatto il loro lavoro e che pensavano di fare soldi facili. E le responsabilità vanno perseguite. Quando sono usciti i primi video sono rimasta sorpresa perché c’erano dei ragazzi che rimanevano nel locale quando c’erano già le fiamme. La cosa più intelligente l’ha detta una madre: perché la musica continuava a suonare? E poi perché il Comune non faceva i controlli? Leggo di video della proprietaria che scappava con la cassaforte in mano. Se fosse vero, la risposta deve essere implacabile", dice Meloni. Cosa farà il governo italiano? "L'Avvocatura generale dello Stato si è messa in contatto con la procuratrice generale elvetica per seguire le indagini e con la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo. Le famiglie hanno la mia parola che non verranno lasciate sole mentre chiedono giustizia". Poi sulla sicurezza dei locali aggiunge: "Le norme italiane sono più rigide di quelle del cantone, ma ci si deve sempre chiedere cosa si può imparare, stiamo ragionando sul divieto degli scintillii messi sulle bottiglie per festeggiare".