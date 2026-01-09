Offerte Sky
Ucraina, attacchi russi nella notte: morti a Kiev, Leopoli colpita da missile ipersonico

Mondo

Almeno quattro persone sono morte, e altre 19 sono rimaste ferite, in seguito agli attacchi massicci scagliati dalla Russia sulla capitale ucraina. Oltre 500 mila persone sono senza elettricità in seguito ad un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod. "Il documento bilaterale sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina è sostanzialmente pronto per essere finalizzato al più alto livello con il presidente Usa'' ha detto Zelensky 

Almeno quattro persone sono morte, e altre 19 sono rimaste ferite, in seguito agli attacchi massicci scagliati dalla Russia su Kiev. Secondo quanto riferito il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, "un paramedico è morto e altri quattro sono stati feriti mentre prestavano soccorso alle persone nel distretto di Darnytskyi". L'aeronautica ha spiegato poi che alcuni attacchi sono stati registrati sulla città di Leopoli dove sono stati intercettati missili balistici che viaggiavano a velocità ipersonica, a circa 13mila km orari, cosa che ha portato il sindaco della città a chiedersi se si fosse trattato di un Oreshnik. 

Oltre 500 mila persone sono senza elettricità in seguito ad un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod. Lo ha annunciato il governatore locale, Viatcheslav Gladkov. "Alle 6 di questa mattina, 556 mila persone di sei comuni sono senza elettricità e quasi lo stesso numero senza riscaldamento", ha scritto su Telegram precisando che circa 200 mila persone sono senza acqua e servizi igienici. La regione di Belgorod confina con la città ucraina di Kharkiv.

''Il documento bilaterale'' sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina è ''sostanzialmente pronto per essere finalizzato al più alto livello con il presidente degli Stati Uniti'' Donald Trump. Lo ha annunciato via 'X' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dicendo di aver ricevuto da Rustem Umerov un rapporto ''sui risultati dei negoziati del nostro team in Francia'' con gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.

