Telefonata Putin-Trump, Mosca: “Contrari alla tregua, prolunga guerra”

Il presidente degli Usa, prima dell’incontro con Zelensky in Florida, ha avuto una conversazione telefonica con il leader russo, definita “costruttiva” dalle due parti. Si sentiranno di nuovo al termine del faccia a faccia a Mar-a-Lago

Poco prima dell ’incontro con Volodymyr Zelensky in Florida , il presidente degli Usa Donald Trump ha avuto una conversazione telefonica con Vladimir Putin, definita “costruttiva” sul suo social Truth. Il portavoce del presidente russo Dmitri Peskov ha confermato la telefonata tra i presidenti. Oltre al processo di pace in Ucraina, anche la situazione in Medio Oriente è stata oggetto di discussione, scrive la Tass. L'ultima telefonata tra i due risaliva al 16 ottobre alla vigilia di un precedente incontro fra il tycoon e Zelensky. Si sentiranno di nuovo al termine del faccia a faccia a Mar-a-Lago ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

Cremlino: “Telefonata molto buona e produttiva”

L'inviato del Cremlino negli Usa Kirill Dmitriev ha affermato che la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin è stata "buona e molto produttiva”. I due leader hanno concordato di parlare di nuovo al telefono dopo l'incontro del presidente statunitense con Zelensky, ha aggiunto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov citato dalla Tass.

Cremlino: “Putin e Trump contrari alla tregua, prolunga la guerra”

"I presidenti di Russia e Stati Uniti condividono sostanzialmente lo stesso punto di vista sul fatto che la proposta di cessate il fuoco temporaneo avanzata dagli ucraini e dagli europei con il pretesto di prepararsi al referendum o con altre scuse non fa altro che prolungare il conflitto e rischia di portare a una ripresa delle ostilità”, ha affermato il consigliere del presidente russo Yuri Ushakov, che ha aggiunto che la telefonata prima dell'incontro con Zelensky è stata richiesta da Donald Trump.

Mosca: “Per la fine della guerra Kiev prenda una decisione coraggiosa sul Donbass”

La fine delle ostilità in Ucraina è possibile se Kiev prenderà una decisione coraggiosa sul Donbass, in linea con gli accordi russo-americani, ha sottolineato Ushakov. "Per porre fine definitivamente (alle ostilità), Kiev deve, prima di tutto, prendere una decisione politica coraggiosa e responsabile, in linea con il lavoro svolto attraverso il canale russo-americano", ha affermato.