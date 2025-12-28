Ucraina, a Mar-a-Lago l'incontro Trump-Zelensky

"Ho risolto 8 guerre, questa è difficile. Penso che siamo nella fase finale dei colloqui, e vedremo. Altrimenti andrà avanti per molto tempo. O finirà o andrà avanti per molto tempo", ha detto Donald Trump ricevendo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago in Florida. "Non ho una scadenza per porre fine alla guerra". Trump ha assicurato che l'Ucraina avrà "forti" garanzie di sicurezza in caso di un piano di pace e coinvolgeranno l'Europa