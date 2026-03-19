Consiglio europeo a Bruxelles, leader riuniti con Guterres

I leader Ue e il segretario generale dell’ONU si sono riuniti a Bruxelles per il Consiglio europeo. Sul tavolo, la guerra in Medio Oriente, con l’appello di Guterres a fermare il conflitto, e l’aumento dei prezzi dell’energia. Discussa anche la situazione in Ucraina, con il prestito da 90 miliardi di euro ancora bloccato dall’Ungheria.
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