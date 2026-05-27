Robert Kennedy Jr. afferra due serpenti e viene morso. VIDEO

È diventato virale in rete il filmato, girato nella proprietà di Oz sul lungomare di Palm Beach, che mostra Robert Kennedy Jr, il segretario alla Salute del governo Trump, mettere alle strette due serpenti non velenosi sul patio della casa e afferrarli da terra. Un gesto che ha spaventato la moglie, l'attrice Cheryl Hines, che chiede al segretario di fermarsi. Ma Kennedy continua a maneggiare i rettili fino a quando non viene morso, tutto in pochi secondi.

I due serpenti non appartengono a una specie velenosa

Nel video, si sente Hines dire al marito: "Tesoro, tesoro... perché?" quando Kennedy si destreggia con gli animali. Il segretario, scherzando, le risponde che i serpenti erano mocassini velenosi, noti anche come serpenti bocca di cotone, mentre lei lo supplica di lasciarli andare. I due esemplari di "black racer" appartengono, invece, a una specie non velenosa e generalmente considerata innocua per l'uomo. Dopo il morso, Kennedy non ha mostrato segni di particolare preoccupazione, continuando a tenere in mano i serpenti. Poi, ironizzando sullo spavento della moglie, ha scritto in una didascalia online: "Cheryl fa il tifo per la rimozione di una coppia di serpenti neri dal patio del Dr. Oz". Credit: Robert F. Kennedy Jr via Storyful.