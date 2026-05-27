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La Mecca, oltre 1,5 milioni di fedeli per l’Hajj

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Oltre 1,5 milioni di fedeli musulmani hanno partecipato all’Hajj nella città saudita de Mecca. Durante il pellegrinaggio, i partecipanti hanno compiuto i principali rituali religiosi nella Grande Moschea, tra cui il “tawaf” attorno alla Kaaba, uno dei luoghi più sacri dell’Islam.

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