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Washington, esplode serbatoio chimico: almeno un morto

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Grave incidente industriale a Longview, nello Stato di Washington, dove un serbatoio chimico è imploso all’interno di uno stabilimento della Nippon Dynawave Packaging. Le autorità hanno confermato almeno un morto, feriti e persone disperse, mentre proseguono le operazioni di recupero nell’area danneggiata.

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