Guerra Ucraina Russia, oggi incontro Trump-Zelensky in Florida. LIVE

La Casa Bianca conferma che l'incontro fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky si terrà alle 19 ora italiana a Mar-a-Lago. Alla vigilia del vertice il presidente ucraino ha sentito i leader europei (Merz, Macron, Meloni, Starmer e Tusk). Il ministro degli esteri russo li accusa: “Chiudono gli occhi sugli scandali in Ucraina”. Kiev, nella notte tra venerdì e sabato, è stata oggetto di un massiccio attacco missilistico balistico che ha lasciato milioni di ucraini senza elettricità
in evidenza
Zelensky sente i leader europei alla vigilia dell'incontro di oggi, alle 19 ora italiana, a Mar-a-Lago con Trump. “I bombardamenti russi dimostrano che Mosca non vuole la pace”, denuncia il presidente ucraino, secondo il quale “posizioni forti sono necessarie sia al fronte che in diplomazia per impedire a Putin di eludere una fine vera e giusta della guerra”. I partner europei “hanno concordato che le garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono cruciali”, riferisce il premier polacco Tusk dopo la videoconferenza con Merz, Macron, Meloni, Starmer. Per il ministro degli Esteri russo Lavrov, “la Russia è pronta a proseguire la cooperazione con gli Usa per un'intesa su Kiev”, ma accusa i leader europei: “Chiudono gli occhi sugli scandali in Ucraina”. Intanto Putin insiste con le minacce: “Senza intesa, useremo la forza”. Kiev è stata oggetto di un massiccio attacco missilistico balistico, nella notte tra venerdì e sabato, che ha lasciato milioni di ucraini senza elettricità. La Russia, riferiscono i media, ha lanciato sulla capitale diversi missili ipersonici Kinzhal, quattro missili balistici Iskander e un gruppo di missili da crociera Kalibr.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Zelensky: "Posizioni forti per impedire a Putin di eludere la pace"
"Posizioni forti sono necessarie sia al fronte che in diplomazia per impedire a Putin di manipolare ed eludere una fine vera e giusta della guerra. Il mondo ha forza sufficiente per garantire sicurezza e pace": lo scrive il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky su X, alla vigilia del previsto incontro con Donald Trump a Mar-a-Lago.
Lavrov: "Esercito russo mantiene l'iniziativa strategica al fronte"
"L'esercito russo mantiene in modo saldo la sua iniziativa strategica al fronte". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista alla Tass. "Kiev invece persiste nei suoi tentativi di cambiare la situazione in prima linea, dove l'esercito russo mantiene saldamente l'iniziativa", ha precisato.
Lavrov: "Pronti a proseguire la cooperazione con gli Usa per un'intesa su Kiev"
La Russia è pronta a proseguire la collaborazione con i negoziatori americani per sviluppare un'intesa sostenibile sull'Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista alla Tass. "La Russia apprezza gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del suo team per raggiungere un accordo di pace. Ci impegniamo a continuare a collaborare con i negoziatori americani per elaborare accordi duraturi che affrontino le cause profonde del conflitto", ha affermato.
Casa Bianca conferma, Trump e Zelensky si vedono alle 19 italiane
La Casa Bianca conferma che l'incontro fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky si terrà alle 19 ora italiana a Mar-a-Lago.
Lavrov: "Occidente chiude gli occhi sugli scandali in Ucraina"
L'Occidente chiude gli occhi sugli scandali di corruzione in Ucraina e non cambia i suoi piani di utilizzare Kiev "ariete" contro la Russia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista all'agenzia Tass. "Naturalmente Bruxelles e le altre capitali europee non potevano non notare gli scandali di corruzione in Ucraina, ma questi scandali non hanno impedito loro di utilizzare il regime di Kiev come ariete contro la Russia", ha affermato il ministro russo.
Media russi: "Ucraini minacciano i dipendenti della centrale nucleare di Zaporizhzhia"
I dipendenti della centrale nucleare di Zaporizhzhia ricevono regolarmente minacce di morte dagli ucraini. Lo ha dichiarato all'agenzia russa Ria Novosti il ;;direttore della centrale nucleare di Zaporizhzhia, Yuriy Chernichuk. "Minacce di vario tipo vengono costantemente rivolte a vari dipendenti. Sono sottoposti a pressioni. Minacciano di vendicarsi quando, secondo le Forze Armate ucraine, arriveranno in città e l'impianto passerà sotto il loro controllo. Tutti coloro che attualmente lavorano nella struttura ricevono queste minacce", ha detto Chernichuk.