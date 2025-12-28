Guerra Ucraina Russia, oggi incontro Trump-Zelensky in Florida. LIVE

Zelensky sente i leader europei alla vigilia dell'incontro di oggi, alle 19 ora italiana, a Mar-a-Lago con Trump. “I bombardamenti russi dimostrano che Mosca non vuole la pace”, denuncia il presidente ucraino, secondo il quale “posizioni forti sono necessarie sia al fronte che in diplomazia per impedire a Putin di eludere una fine vera e giusta della guerra”. I partner europei “hanno concordato che le garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono cruciali”, riferisce il premier polacco Tusk dopo la videoconferenza con Merz, Macron, Meloni, Starmer. Per il ministro degli Esteri russo Lavrov, “la Russia è pronta a proseguire la cooperazione con gli Usa per un'intesa su Kiev”, ma accusa i leader europei: “Chiudono gli occhi sugli scandali in Ucraina”. Intanto Putin insiste con le minacce: “Senza intesa, useremo la forza”. Kiev è stata oggetto di un massiccio attacco missilistico balistico, nella notte tra venerdì e sabato, che ha lasciato milioni di ucraini senza elettricità. La Russia, riferiscono i media, ha lanciato sulla capitale diversi missili ipersonici Kinzhal, quattro missili balistici Iskander e un gruppo di missili da crociera Kalibr.

