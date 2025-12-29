Trump vede Zelensky: "Intesa vicina". Nodi Donbass e Zaporizhzhia LIVE

Trump prova a lanciare il rush finale per la pace in Ucraina. Sente Putin per più di un'ora e incontra Zelensky a Mar-a-Lago. Poi si dice ottimista: 'Telefonata costruttiva. Incontro fantastico. Entrambi vogliono un accordo. Siamo molto vicini'. 'Se le cose vanno bene - aggiunge - potrebbero volerci un paio di settimane' per la fine della guerra in Ucraina. Ma Mosca entra a gamba tesa nella trattativa: 'Per porre fine definitivamente al conflitto, Kiev deve prendere una decisione coraggiosa e responsabile sul Donbass', ha detto l'inviato del Cremlino Ushakov, dopo il colloquio tra Trump e Putin. Poi anche una videochiamata con i leader europei. Trump ha assicurato a Kiev che avrà 'forti garanzie di sicurezza' che coinvolgeranno l'Europa. 'Serve massima convergenza sugli interessi vitali dell'Ucraina e dei suoi partner europei. Spetta alla Russia dare prova di senso di responsabilità e apertura al negoziato, mostrando una reale volontà di giungere alla cessazione delle ostilità', ha detto alla fine la premier Meloni.

