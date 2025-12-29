Trump vede Zelensky: "Intesa vicina". Nodi Donbass e Zaporizhzhia LIVE

Il presidente Usa prova a lanciare il rush finale per la pace in Ucraina. Sente Putin per più di un'ora e incontra Zelensky a Mar-a-Lago. Poi si dice ottimista: "Se le cose vanno bene potrebbero volerci un paio di settimane" per la fine della guerra in Ucraina. Ma Mosca entra a gamba tesa nella trattativa: "Kiev deve prendere una decisione coraggiosa e responsabile sul Donbass", ha detto l'inviato del Cremlino Ushakov. "Serve massima convergenza sugli interessi vitali dell'Ucraina", dice Meloni
in evidenza
Trump prova a lanciare il rush finale per la pace in Ucraina. Sente Putin per più di un'ora e incontra Zelensky a Mar-a-Lago. Poi si dice ottimista: 'Telefonata costruttiva. Incontro fantastico. Entrambi vogliono un accordo. Siamo molto vicini'. 'Se le cose vanno bene - aggiunge - potrebbero volerci un paio di settimane' per la fine della guerra in Ucraina. Ma Mosca entra a gamba tesa nella trattativa: 'Per porre fine definitivamente al conflitto, Kiev deve prendere una decisione coraggiosa e responsabile sul Donbass', ha detto l'inviato del Cremlino Ushakov, dopo il colloquio tra Trump e Putin. Poi anche una videochiamata con i leader europei. Trump ha assicurato a Kiev che avrà 'forti garanzie di sicurezza' che coinvolgeranno l'Europa. 'Serve massima convergenza sugli interessi vitali dell'Ucraina e dei suoi partner europei. Spetta alla Russia dare prova di senso di responsabilità e apertura al negoziato, mostrando una reale volontà di giungere alla cessazione delle ostilità', ha detto alla fine la premier Meloni.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Macron: a gennaio riunione dei Volenterosi a Parigi
Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato una riunione degli alleati chiave di Kiev a Parigi all'inizio di gennaio sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina nell'ambito di un accordo di pace con la Russia. "Riuniremo i paesi della Coalizione dei volenterosi a Parigi all'inizio di gennaio per finalizzare i contributi concreti di ciascuno", ha scritto su X Macron, che in precedenza aveva avuto uno scambio con i suoi omologhi ucraino Volodymyr Zelensky e americano Donald Trump, insieme a molti altri leader europei.
Media: "La Russia abbatte nella notte 89 droni ucraini"
Le difese aeree russe hanno intercettato o distrutto la notte scorsa 89 droni ucraini lanciati sopra sette regioni russe e sul Mar d'Azov. Lo riferisce la Tass che cita il ministero della Difesa russo.
Ucraina, Trump mostra segnali positivi su piano di pace ma "ci vorrà tempo"
Donald Trump non ha voluto dare certezze sulla fine della guerra in Ucraina. “Potrebbe finire o continuare per molto tempo” causando molti altri morti, “questo non è un accordo che si conclude in un giorno. Si tratta di questioni molto complesse”. Ieri per la prima volta il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incontrato Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, per cercare di consolidare l’accordo sul quale gli Stati Uniti lavorano da mesi: “Il 90% dei 20 punti del piano di pace sono stati completati”, ha detto Zelensky ricordando che rimangono due punti fondamentali da discutere: il controllo dei territori dell'est del Paese e quello dell’impianto nucleare di Zaporizhzhya, attualmente nelle mani della Russia.
Sondaggio, il 51% degli italiani non crede alle nuove trattative sulla guerra in Ucraina
Secondo l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky TG24, solo il 9% degli intervistati si aspetta un accordo di pace duraturo tra Kiev e Mosca. Il 17% ipotizza una tregua temporanea e il 10% teme un’escalation su scala più ampia. Inoltre, il 38% interromperebbe l’aiuto militare e finanziario, assumendo un atteggiamento neutrale
Ucraina, 51% degli italiani non crede alle nuove trattativeVai al contenuto
Per ricevere le notizie di Sky TG24
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)