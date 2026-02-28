Offerte Sky
Pahlavi: "Con morte Khamenei Repubblica islamica in pattumiera Storia"

Il figlio in esilio dell'ultimo scià ha dichiarato che a suo parere bisognerebbe evitare la nomina di un successore in Iran e ha invitato le forze della sicurezza a unirsi a una possibile transizione

Reza Pahlavi, figlio in esilio dell'ultimo scià, ha commentato la notizia dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei affermando che, "con la sua morte, la Repubblica islamica è di fatto giunta al termine e sarà presto relegata nella pattumiera della storia". Pahlavi ha dichiarato che a suo parere bisognerebbe evitare la nomina di un successore in Iran e ha invitato le forze della sicurezza a unirsi a una possibile transizione. "Alle forze armate, di sicurezza e di polizia: qualsiasi tentativo di sostenere un regime al collasso è destinato alla sconfitta", ha detto. Pahlavi, che si è presentato come una figura di transizione ma non gode del sostegno di tutta l'opposizione, ha invitato gli iraniani a "rimanere vigili" per ora (ATTACCO IN IRAN, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

