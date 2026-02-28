Pahlavi: "Con morte Khamenei Repubblica islamica in pattumiera Storia"

Reza Pahlavi, figlio in esilio dell'ultimo scià, ha commentato la notizia dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei affermando che, "con la sua morte, la Repubblica islamica è di fatto giunta al termine e sarà presto relegata nella pattumiera della storia". Pahlavi ha dichiarato che a suo parere bisognerebbe evitare la nomina di un successore in Iran e ha invitato le forze della sicurezza a unirsi a una possibile transizione. "Alle forze armate, di sicurezza e di polizia: qualsiasi tentativo di sostenere un regime al collasso è destinato alla sconfitta", ha detto. Pahlavi, che si è presentato come una figura di transizione ma non gode del sostegno di tutta l'opposizione, ha invitato gli iraniani a "rimanere vigili" per ora (ATTACCO IN IRAN, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).