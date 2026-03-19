I 27 si ritrovano oggi e domani per un vertice che si preannuncia lungo e molto complicato. Tanti i punti all’ordine del giorno, dall'escalation militare in Medio Oriente e la situazione in Iran, alle conseguenze in termini economici ed energetici, con lo scontro focalizzato sul Green Deal. Si parlerà anche di Ucraina, di agenda strategica per la competitività, del prossimo quadro finanziario pluriennale, di sicurezza e difesa e di migrazione

I leader dell'Ue si riuniscono a Bruxelles, per il Consiglio europeo in programma oggi e domani. Tanti i punti all’ordine del giorno, dall'escalation militare in Medio Oriente e la situazione in Iran, alle conseguenze in termini economici ed energetici. Si parlerà anche di Ucraina, di agenda strategica per la competitività, del prossimo quadro finanziario pluriennale, di sicurezza e difesa e di migrazione. Per l’Italia è presente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata ieri in serata.

Quello che doveva essere il summit del definitivo rilancio della competitività europea e della roadmap per riguadagnare una leadership economica nel mondo, sarà, invece, un nuovo vertice segnato dall'emergenza. I 27 sono chiamati ad un vertice che si preannuncia lunghissimo, a un testo di conclusioni dove le decisioni concrete sono vicine allo zero e a un confronto sulla nuova crisi energetica che potrebbe tramutarsi in uno scontro tutto focalizzato sul Green Deal.

Ieri sera Giorgia Meloni ha incontrato il Cancelliere tedesco Merz per un faccia a faccia di mezz'ora, a poche ore dal summit. Poco prima Merz aveva visto il presidente francese, Emmanuel Macron.

La situazione in Medio Oriente sarà centrale nell'agenda del summit. Ma se Washington cercava una reazione dell'Ue al pressing sempre più minaccioso di Trump per un aiuto militare nello Stretto di Hormuz, difficilmente la troverà. Nelle bozze del testo all'esame dei leader non si preannuncia alcun intervento militare, o nessun invito a chiedere all'Alleanza Atlantica di farlo. La necessità di prevenire gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz è uno dei punti, ma i 27 non andranno oltre. Né, d'altra parte, si sbottoneranno troppo nella presa di distanza dall'attacco di Usa e Israele, neppure citati nelle conclusioni. Di Medio Oriente e forse anche dell'ipotesi di una missione Onu a Hormuz se ne potrebbe parlare al pranzo di lavoro con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Sarà l'ultima volta del portoghese a un Consiglio europeo prima della scadenza del mandato.

Il capitolo energia, spiegano più fonti europee, è anche quello meno stabile. La discussione è stata rimandata ai leader, segno che la partita è apertissima. La fronda dei Paesi che chiedeva la sospensione degli Ets nei giorni scorsi ha però già trovato un muro. Il sistema "è essenziale per la nostra transizione energetica e industriale" ed è il modo migliore "per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili", ha sottolineato un alta fonte diplomatica europea. La stessa Giorgia Meloni, nella lettera inviata con altri nove leader ai vertici Ue, non ne chiede più la sospensione ma una revisione entro maggio. Difficile che accada. Sul punto si è registrato anche un riavvicinamento tra Parigi e Berlino. Di certo, von der Leyen metterà sul tavolo dei leader un carnet di misure mirate per contenere i costi dell'energia. Dalla flessibilità sugli aiuti di Stato alle compensazioni fino a misure per il ridurre l'impatto del carbon price: Palazzo Berlaymont è pronto a intervenire e vuole evitare che le misure dei singoli Paesi creino effetti distorsivi, un rischio elevato nel settore elettrico. L'energia, in senso ampio, dominerà la scena del summit.

Il patto di stabilità

I Paesi Med 5 hanno chiesto di inserire nelle conclusioni un riferimento al dossier della Arctic Metagaz, la petroliera russa alla deriva, con un obiettivo: essendo un problema di sicurezza della navigazione, ma ambientale non è un problema solo di Malta o dell'Italia europeo. Il rinnovato senso di allarme potrebbe portare qualche leader a chiedere una sospensione del Patto di Stabilità. Nelle riunioni preparatorie l'ipotesi è stata ventilata da qualcuno, ma è quasi impossibile che avrà successo. Il fronte del Nord è tornato infatti a vestire pienamente i panni dei frugali e non accetterà sconti. Né sul Patto di Stabilità né sull'aumento di risorse proprie nel bilancio pluriennale, al centro della cena di lavoro dei 27.

Ucraina

Bisogna poi tentare di sbloccare il dossier Ucraina con il prestito da 90 miliardi ancora bloccato dal veto di Orban. Al vertice non si esclude uno scontro frontale (con toni pesanti). Al centro della tenzone c'è l'oleodotto Druzhba, che porta il greggio russo nell'Europa centro-meridionale, colpito, secondo Kiev, dai droni russi e per questo privo della pressione necessaria per garantire i normali flussi. Budapest e Bratislava liquidano la spiegazione come pretestuosa. La strategia, a quanto pare, è quella di condizionare il via libera a parti delle conclusioni del vertice a garanzie specifiche sull'oleodotto Druzhba. Zelensky si collegherà in videoconferenza al vertice e ribadirà le sue ragioni. Il negoziato, dicono le fonti, resta "molto complicato".