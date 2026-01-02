Ucraina: chi è Kyrylo Budanov, il nuovo braccio destro di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato il capo dell'intelligence militare Kyrylo Budanov nuovo Capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, al posto di Andriy Yermak (CHI È) costretto a dimettersi per il coinvolgimento in un caso di corruzione. "In questo momento, l'Ucraina necessita di maggiore attenzione alle questioni di sicurezza, allo sviluppo delle Forze di Difesa e di Sicurezza ucraine, nonché al percorso diplomatico dei negoziati, e l'Ufficio del Presidente servirà principalmente all'adempimento di questi compiti del nostro Stato", ha annunciato Zelensky su X ( GUERRA IN UCRAINA, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ). "Kyrylo ha esperienza specialistica in questi settori e la forza sufficiente per produrre risultati", ha aggiunto Zelensky. "Ho inoltre incaricato il nuovo Capo dell'Ufficio del Presidente, in collaborazione con il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell'Ucraina e altri leader e istituzioni competenti, di aggiornare e sottoporre all'approvazione le basi strategiche della difesa e dello sviluppo del nostro Stato, nonché le fasi successive", ha concluso il leader ucraino.

La sua storia e la sua fama

Enigmatico e imperturbabile, il nuovo capo di gabinetto della presidenza ucraina viene da uno degli uffici più delicati a Kiev: quello di capo delle agenzie di intelligence. Kyrylo Budanov, si è costruito una reputazione leggendaria in Ucraina con una serie di audaci operazioni contro la Russia. Definito l'uomo "senza sorriso", era sconosciuto al pubblico quando fu nominato capo del servizio di intelligence militare GUR nell'agosto 2020. Originario di Kiev, ha compiuto i primi studi all'istituto di formazione dei paracadutisti a Odessa ed è qui che fu dispiegato nel 2014, quando la Russia alimentò un conflitto separatista nell'est del Paese. L'unica informazione resa pubblica sulle sue attività lì è che prese parte al raid di un commando in Crimea nel 2016 in cui furono uccisi alcuni agentirussi. Lo stesso Budanov non ha mai parlato molto del suo servizio tranne che per rivelare di essere stato ferito tre volte. Una ferita da arma da fuoco al gomito lo ha lasciato con una visibile rigidità al braccio destro. Secondo un portavoce della GUR, è stato preso di mira in "più di 10" attentati. Nel 2019, la sua auto saltò in aria a Kiev, un attacco attribuito all'epoca ai servizi di sicurezza russi e nel novembre 2023 sua Marianna fu avvelenata ma sopravvisse. Divenuto uno dei generali più giovani dell'Ucraina a soli 35 anni, mesi prima dell'invasione russa aveva predetto un attacco su larga scala. E' descritto dai sostenitori come un maestro della guerra asimmetrica, ma la sua previsione che le truppe ucraine sarebbero entrate in Crimea nel 2023 non si è concretizzata. Soprannominato "Buddhanov" dai media ucraini per il suo comportamento calmo, ha rivendicato diverse operazioni all'interno della Russia, incluso un attacco con droni a gennaio 2024 su una raffineria di petrolio a San Pietroburgo, lontano dalla linea del fronte.