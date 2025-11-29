Andriy Yermak, chi è il braccio destro di Zelensky che si è dimesso

Nato a Kiev il 21 novembre 1971, Yermak è un ex produttore cinematografico e avvocato. Ha conosciuto Zelensky nel 2011, ai tempi in cui erano attivi nel campo televisivo e cinematografico. Poi ha lavorato alla sua campagna elettorale nel 2019. Dopo la vittoria alle presidenziali è stato nominato consigliere per le questioni di politica estera. Nel 2020 è diventato capo dell'Ufficio del Presidente dell’Ucraina e membro del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale. Dal 2022 si occupa anche del coordinamento per gli affari umanitari e sociali.

