Guerra in Ucraina, chi sono gli uomini che negoziano la pace?

L’uomo di Putin al tavolo dei negoziati è Kirill Dmitriev. Nato a Kiev nel 1975, ha studiato e lavorato negli Usa: Stanford, Harvard, McKinsey e Goldman Sachs. C’è chi lo definisce la massima espressione del “turbocapitalismo” russo, nel senso che sarebbe pronto a tutto per far soldi. A Kiev gestiva il fondo Icon Private Equity, a Mosca, il Fondo d'Investimenti diretti (RDIF), macchina da 10 miliardi di capitalizzazione che ha il compito di attrarre capitali stranieri, di cui è alla guida ormai dal 2011. È sposato con Natalia Popova, amica intima della figlia minore di Vladimir Putin, Katerina Tikhonova: la prima è vicepresidente della Ong di Stato Innopraktika (specializzata nel sostegno ai giovani russi), la seconda ne è presidente. Il suo obiettivo? Ingraziarsi Trump e bypassare le strutture ufficiali.

Kirill Dmitriev - ©Getty