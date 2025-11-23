Ucraina, piano di pace Trump: i punti che mettono Kiev in difficoltà

I giudizi di Camporini sul piano Trump non sono positivi. Le persone che hanno redatto i 28 punti, sostiene, sono "dilettanti allo sbaraglio che parlano di cose che non conoscono". A dimostrarlo sarebbero anche "una serie di evidenze linguistiche e logiche", oltre che "frasi sconnesse" e "contraddizioni nei termini". Un esempio? La previsione di schierare aerei da combattimento in Polonia. Varsavia, sottolinea Camporini, è un membro della Nato: “Noi quotidianamente abbiamo velivoli dall'Alleanza atlantica stanziati in Polonia. Dunque non deve essere scritto in un trattato fra due Paesi". Un'altra criticità riguarda il punto nel documento che prevede una mediazione degli Stati Uniti nel dialogo tra Russia e Nato, come se gli Usa fossero un corpo esterno all'Alleanza. "Ma gli Stati Uniti - chiosa l’ex capo di Stato maggiore - fanno ampiamente parte dell'Alleanza Atlantica".