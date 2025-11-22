G20, Meloni: "Italia pronta a collaborare per pace giusta in Ucraina"

"L'Italia è pronta a collaborare con i suoi partner europei e americani per raggiungere una pace giusta". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla prima sessione di lavoro del G20 a Johannesburg, in Sudafrica, parlando della "ingiustificata guerra di aggressione russa contro l'Ucraina". Allo stesso modo, ha aggiunto, l'Italia "sta già contribuendo in Medio Oriente a raggiungere un risultato fragile ma comunque molto importante". Nella giornata di venerdì 21 novembre, la presidente del Consiglio ha avuto un incontro sull'Ucraina con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

Meloni: "L'Omc va ripensata"

"L'Organizzazione mondiale del commercio deve essere ripensata e deve essere chiaro a tutti che le partnership sono reali solo quando sono paritarie e generano benefici per tutte le parti coinvolte", ha aggiunto Meloni nel suo intervento alla prima sessione di lavoro del G20, dedicata alla crescita economica inclusiva e sostenibile.

Meloni: "Costruire un'Africa capace di competere ad armi pari"

"Nessuno può davvero pensare di aiutare il continente africano semplicemente accettando che centinaia di migliaia di giovani africani paghino i trafficanti per spostarsi verso l'Europa", ha detto Meloni. "Per questo, insieme alla Nigeria e in collaborazione con il Global Partnership for Education, abbiamo lanciato una campagna per raccogliere 5 miliardi di dollari e migliorare l'educazione di 750 milioni di bambini in diversi Paesi, e comunque per costruire un'Africa davvero capace di competere ad armi pari", ha sottolineato la premier. "Non possiamo ignorare il peso del debito che grava su molte nazioni del continente africano. Così l'Italia ha anche deciso di ridurre del 50% il debito dei Paesi a basso e medio reddito nei prossimi 10 anni e, soprattutto, di convertire l'intero debito dei Paesi meno sviluppati in piani di investimento per quei Paesi, una scelta che considero una scelta di giustizia e responsabilità che speriamo altri vorranno seguire", ha evidenziato Meloni.

Meloni: "Aumenteremo i Paesi africani nel Piano Mattei"

Il Piano Mattei per l'Africa "è un nuovo modo di guardare al continente africano: non come a un problema, ma piuttosto come a un'opportunità, non impartendo lezioni dall'alto al basso, ma con rispetto", ha detto Meloni al G20. "Si tratta di un'iniziativa che già coinvolge 14 nazioni africane, numero che intendiamo aumentare, e che può contare su solide sinergie con l'Unione africana, le Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e l'Unione Europea con il Global Gateway", ha affermato la presidente del Consiglio. "I risultati che sta producendo sono fatti. Penso al corridoio di Lobito tra Angola e Zambia, per connettere e portare prosperità a regioni attualmente isolate, al quale stiamo contribuendo in modo significativo. Penso all'apertura a Roma dell'hub di intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile, che coinvolgerà centinaia di startup africane nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Penso all'uso delle acque reflue nel progetto ambizioso in Tunisia per il recupero di terre improduttive", ha aggiunto. Meloni ha inoltre sottolineato che "le priorità su cui stiamo investendo sono condivise con le nazioni africane e sono concrete: salute, agricoltura, acqua, infrastrutture e, soprattutto, formazione. Perché nulla può essere fatto senza valorizzare il capitale umano".