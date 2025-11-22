G20, Meloni: "Italia pronta a collaborare per pace giusta in Ucraina"

La presidente del Consiglio è intervenuta durante la prima sessione di lavori al vertice di Johannesburg: "Roma sta contribuendo in Medioriente a raggiungere un risultato fragile ma comunque molto importante. Piano Mattei? Il numero di Paesi africani coinvolti aumenterà. Serve costruire un'Africa capace di competere ad armi pari". Il G20 adotta una dichiarazione per "consenso schiacciante"
"L'Italia è pronta a collaborare con i suoi partner europei e americani per raggiungere una pace giusta". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla prima sessione di lavoro del G20 a Johannesburg, in Sudafrica, parlando della "ingiustificata guerra di aggressione russa contro l'Ucraina". Allo stesso modo, ha aggiunto, l'Italia "sta già contribuendo in Medio Oriente a raggiungere un risultato fragile ma comunque molto importante". Nella giornata di venerdì 21 novembre, la presidente del Consiglio ha avuto un incontro sull'Ucraina con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.
Meloni: "L'Omc va ripensata"
"L'Organizzazione mondiale del commercio deve essere ripensata e deve essere chiaro a tutti che le partnership sono reali solo quando sono paritarie e generano benefici per tutte le parti coinvolte", ha aggiunto Meloni nel suo intervento alla prima sessione di lavoro del G20, dedicata alla crescita economica inclusiva e sostenibile.
Meloni: "Costruire un'Africa capace di competere ad armi pari"
"Nessuno può davvero pensare di aiutare il continente africano semplicemente accettando che centinaia di migliaia di giovani africani paghino i trafficanti per spostarsi verso l'Europa", ha detto Meloni. "Per questo, insieme alla Nigeria e in collaborazione con il Global Partnership for Education, abbiamo lanciato una campagna per raccogliere 5 miliardi di dollari e migliorare l'educazione di 750 milioni di bambini in diversi Paesi, e comunque per costruire un'Africa davvero capace di competere ad armi pari", ha sottolineato la premier. "Non possiamo ignorare il peso del debito che grava su molte nazioni del continente africano. Così l'Italia ha anche deciso di ridurre del 50% il debito dei Paesi a basso e medio reddito nei prossimi 10 anni e, soprattutto, di convertire l'intero debito dei Paesi meno sviluppati in piani di investimento per quei Paesi, una scelta che considero una scelta di giustizia e responsabilità che speriamo altri vorranno seguire", ha evidenziato Meloni.
Meloni: "Aumenteremo i Paesi africani nel Piano Mattei"
Il Piano Mattei per l'Africa "è un nuovo modo di guardare al continente africano: non come a un problema, ma piuttosto come a un'opportunità, non impartendo lezioni dall'alto al basso, ma con rispetto", ha detto Meloni al G20. "Si tratta di un'iniziativa che già coinvolge 14 nazioni africane, numero che intendiamo aumentare, e che può contare su solide sinergie con l'Unione africana, le Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e l'Unione Europea con il Global Gateway", ha affermato la presidente del Consiglio. "I risultati che sta producendo sono fatti. Penso al corridoio di Lobito tra Angola e Zambia, per connettere e portare prosperità a regioni attualmente isolate, al quale stiamo contribuendo in modo significativo. Penso all'apertura a Roma dell'hub di intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile, che coinvolgerà centinaia di startup africane nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Penso all'uso delle acque reflue nel progetto ambizioso in Tunisia per il recupero di terre improduttive", ha aggiunto. Meloni ha inoltre sottolineato che "le priorità su cui stiamo investendo sono condivise con le nazioni africane e sono concrete: salute, agricoltura, acqua, infrastrutture e, soprattutto, formazione. Perché nulla può essere fatto senza valorizzare il capitale umano".
Il G20 adotta una dichiarazione "per consenso schiacciante"
I leader del G20 hanno adottato la dichiarazione "per consenso schiacciante" all'inizio della prima sessione, come ha spiegato il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa, nel discorso con cui ha dichiarato aperti i lavori del summit, il primo che si tiene senza uno dei Paesi membri (ossia gli Usa). C'è "l'accordo di procedere subito adottando per consenso schiacciante la dichiarazione. L'adozione della dichiarazione dal summit manda un segnale importante al mondo, il multilateralismo può e sa portare risultati". Il G20 sottolinea "il valore della rilevanza del multilateralismo e riconosce che le sfide che le sfide che affrontiamo possiamo essere risolte solo attraverso cooperazione, collaborazione e partnership - ha rimarcato il presidente del Sudafrica -. Ringraziamo tutte le delegazioni che hanno lavorato con noi in buona fede per produrre un documento del G20 per questo storico vertice dei leader". Ramaphosa ha spiegato che l'adozione della dichiarazione "manda un messaggio di speranza e solidarietà a tutto il mondo: dice al mondo che come leader del G20 lavoreremo per mantenere il nostro impegno, non lasceremo nessuna comunità e nessuna nazione indietro".
Ramaphosa cita Plinio: "Dall'Africa sempre novità"
Annunciando che i leader del G20 hanno adottato per "consenso schiacciante" la dichiarazione all'inizio del summit di Johannesburg, Ramaphosa ha citato Plinio il Vecchio e la frase latina "ex Africa semper aliquid novi", ossia "dall'Africa sempre qualcosa di nuovo".
L'incontro con Von der Leyen e Costa
Von der Leyen e Costa hanno incontrato la premier Meloni nella tarda serata di venerdì a Johannesburg. Nel pomeriggio di ieri, i due leader europei avevano avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'incontro con Meloni, come spiegano fonti europee, rientra negli intensi sforzi diplomatici sul piano di pace per l'Ucraina in corso a margine del G20 in Sudafrica.
Il possibile incontro con Trump
Il premier inglese Keir Starmer non si recherà a Washington la prossima settimana. A riportarlo alcuni media britannici, con riferimento alle indiscrezioni secondo cui alcuni leader europei starebbero valutando la possibilità di incontrare Donald Trump per discutere del suo piano per l'Ucraina. Secondo indiscrezioni, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e proprio Meloni sarebbero tra i leader che starebbero valutando una visita a Washington, ma a quanto emerge il Regno Unito non è stato coinvolto in tali discussioni.
Costa riunisce al G20 i Paesi "affini sull'Ucraina"
Nell'ambito degli "intensi sforzi diplomatici sul piano di pace per l'Ucraina a margine del G20" il presidente del Consiglio Ue Costa ha invitato "nel corso della giornata" i leader "affini presenti al G20 (Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Norvegia, Canada, Giappone, Australia, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna) a una riunione per discutere il percorso da seguire riguardo all'Ucraina. Inviterà inoltre tutti i 27 leader dell'Ue a un incontro sull'Ucraina a margine del vertice Ue-Ua a Luanda" (24-25 novembre). È quanto si apprende da un funzionario Ue.
Macron: "G20 a rischio, forse è alla fine di un ciclo"
Il gruppo delle principali economie mondiali del G20 è "a rischio" perché fatica ad affrontare le crisi internazionali, ha dichiarato il presidente francese Macron. "Il G20 potrebbe essere giunto alla fine di un ciclo", ha dichiarato all'incontro, boicottato dal presidente Trump. "Stiamo lottando per risolvere insieme le principali crisi attorno a questo tavolo", ha affermato Macron, avvertendo: "Il G20 è a rischio e non ci stiamo mobilitando collettivamente per alcune priorità".
