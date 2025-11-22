G20 a Johannesburg, i leader mondiali presenti da Meloni a Lula. FOTO
Al via il vertice in Sudafrica, segnato per la prima volta nella storia dall’assenza in contemporanea dei leader di Stati Uniti, Cina e Russia. Un’occasione per i leader europei anche per discutere, a margine dei lavori, del piano di pace di Trump per l’Ucraina
- Al via il G20 a Johannesburg, in Sudafrica. Se spicca l’assenza in contemporanea, per la prima volta nella storia del summit, dei presidenti di Stati Uniti, Cina e Russia - Donald Trump, Xi Jinping e Valdimir Putin - sono però molti i leader arrivati da tutto il mondo per discutere i tre pilastri stabiliti per il vertice: Solidarietà, Uguaglianza e Sostenibilità. Fra loro anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
- Fra i leader arrivati in Sudafrica c’è Luiz Inacio Lula da Silva. Ieri, in un articolo pubblicato dal Financial Times, il presidente del Brasile insieme a quello del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, e al primo ministro della Spagna, Pedro Sanchez, ha sottolineato l'urgenza di affrontare la crescente disuguaglianza a livello globale, presentando una proposta per la creazione di un Panel Internazionale sulla Disuguaglianza.
- Presente a Johannesburg anche il primo ministro britannico Keir Starmer, che oggi parteciperà a una riunione di emergenza con altri leader europei per discutere il piano di pace degli Stati Uniti sull’Ucraina.
- In Sudafrica è arrivato il presidente della Banca Mondiale Ajaypal Singh Banga.
- A Johannesburh anche Ngozi Okonjo-Iweala, direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio.
- Presente anche Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese
- Al G20 c'è anche il primo ministro canadese Mark Carney