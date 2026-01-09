Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar di Crans-Montana in cui la notte di Capodanno hanno perso 40 ragazzi saranno interrogati dai procuratori di Sion, capoluogo del Canton Vallese, incaricati del caso. La commemorazione, cui parteciperanno Macron e Mattarella, è nel Comune di Martigny. Il Cardinale Baldo Reina celebrerà una messa per i ragazzi deceduti nel rogo, alla presenza della Presidente del Consiglio Meloni, membri del governo e altri leader politici.

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla strage di Crans-Montana con le ipotesi di reato di omicidio e incendio colposi per la morte di 40 persone e il ferimento di 116 nel rogo al 'Le Consellation' nella notte tra il 31 dicembre e l'uno gennaio. Dopo la procura di Parigi nei giorni scorsi, si attiva quindi anche la magistratura italiana con la procura capitolina che è competente su presunti reati commessi all'estero in cui sono parti offese cittadini italiani. La procura del Cantone Vallese, coordinata da Beatrice Pilloud, indaga per omicidio, lesioni e incendio colposi i coniugi Moretti, gestori del bar le Constellation. In un video che stanno analizzando gli investigatori, si vedrebbe Jessica Maric fuggire dalle fiamme con la cassa sottobraccio.

