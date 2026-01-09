Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar di Crans-Montana in cui la notte di Capodanno hanno perso 40 ragazzi saranno interrogati dai procuratori di Sion, capoluogo del Canton Vallese, incaricati del caso. La commemorazione, cui parteciperanno Macron e Mattarella, è nel Comune di Martigny. Dopo la cerimonia ufficiale ci saranno i rintocchi delle campane di tutta la Svizzera saranno seguiti da un minuto di silenzio. Il Cardinale Baldo Reina celebrerà una messa per i ragazzi deceduti nel rogo
in evidenza
Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar di Crans-Montana in cui la notte di Capodanno hanno perso 40 ragazzi saranno interrogati dai procuratori di Sion, capoluogo del Canton Vallese, incaricati del caso. La commemorazione, cui parteciperanno Macron e Mattarella, è nel Comune di Martigny. Il Cardinale Baldo Reina celebrerà una messa per i ragazzi deceduti nel rogo, alla presenza della Presidente del Consiglio Meloni, membri del governo e altri leader politici.
La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla strage di Crans-Montana con le ipotesi di reato di omicidio e incendio colposi per la morte di 40 persone e il ferimento di 116 nel rogo al 'Le Consellation' nella notte tra il 31 dicembre e l'uno gennaio. Dopo la procura di Parigi nei giorni scorsi, si attiva quindi anche la magistratura italiana con la procura capitolina che è competente su presunti reati commessi all'estero in cui sono parti offese cittadini italiani. La procura del Cantone Vallese, coordinata da Beatrice Pilloud, indaga per omicidio, lesioni e incendio colposi i coniugi Moretti, gestori del bar le Constellation. In un video che stanno analizzando gli investigatori, si vedrebbe Jessica Maric fuggire dalle fiamme con la cassa sottobraccio.
Gli approfondimenti:
- Cosa sappiamo dell'esplosione
- Crans-Montana, i ragazzi avrebbero avuto “solo 140 secondi per salvarsi”: la ricostruzione
- ll luogo dell'esplosione a Crans-Montana: VIDEO
- Le Constellation di Crans-Montana, il locale vip andato a fuoco
- Chi sono i proprietari del bar Le Constellation
- Tahirys Dos Santos, il giocatore del Metz tra i feriti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Niguarda: "Tutti gli 11 pazienti sono stabili, sedati e in prognosi riservata"
Per tutti e 11 i pazienti coinvolti nell'incendio di Crans Montana e ricoverati attualmente all'ospedale Niguarda di Milano "la situazione è stabile. Per alcuni di loro le condizioni sono considerate critiche, a causa delle ustioni riportate e di danni importanti a livello polmonare causati dalle inalazioni, che richiedono un'assistenza meccanica alla respirazione. Tutti i pazienti sono sedati e in prognosi riservata". A fare il punto sono i medici della struttura sanitaria meneghina nell'ultimo aggiornamento.
"Regione Lombardia e tutte le strutture del sistema sanitario regionale, con il supporto delle specifiche competenze di Areu", Agenzia regionale emergenza urgenza, "e di Niguarda, rimangono pronte ad accogliere ulteriori pazienti al momento considerati non trasportabili, non appena le loro condizioni lo permetteranno, così come sono a disposizione per dare supporto e assistenza ad altri feriti".