Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Crans Montana, incendio in Svizzera: oggi lutto nazionale e interrogatorio dei Moretti

live Mondo

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar di Crans-Montana in cui la notte di Capodanno hanno perso 40 ragazzi saranno interrogati dai procuratori di Sion, capoluogo del Canton Vallese, incaricati del caso. La commemorazione, cui parteciperanno Macron e Mattarella, è nel Comune di Martigny. Dopo la cerimonia ufficiale ci saranno i rintocchi delle campane di tutta la Svizzera saranno seguiti da un minuto di silenzio. Il Cardinale Baldo Reina celebrerà una messa per i ragazzi deceduti nel rogo

in evidenza

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar di Crans-Montana in cui la notte di Capodanno hanno perso 40 ragazzi saranno interrogati dai procuratori di Sion, capoluogo del Canton Vallese, incaricati del caso. La commemorazione, cui parteciperanno Macron e Mattarella, è nel Comune di Martigny. Il Cardinale Baldo Reina celebrerà una messa per i ragazzi deceduti nel rogo, alla presenza della Presidente del Consiglio Meloni, membri del governo e altri leader politici.

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla strage di Crans-Montana con le ipotesi di reato di omicidio e incendio colposi per la morte di 40 persone e il ferimento di 116 nel rogo al 'Le Consellation' nella notte tra il 31 dicembre e l'uno gennaio. Dopo la procura di Parigi nei giorni scorsi, si attiva quindi anche la magistratura italiana con la procura capitolina che è competente su presunti reati commessi all'estero in cui sono parti offese cittadini italiani. La procura del Cantone Vallese, coordinata da Beatrice Pilloud, indaga per omicidio, lesioni e incendio colposi i coniugi Moretti, gestori del bar le Constellation. In un video che stanno analizzando gli investigatori, si vedrebbe Jessica Maric fuggire dalle fiamme con la cassa sottobraccio.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Niguarda: "Tutti gli 11 pazienti sono stabili, sedati e in prognosi riservata"

Per tutti e 11 i pazienti coinvolti nell'incendio di Crans Montana e ricoverati attualmente all'ospedale Niguarda di Milano "la situazione è stabile. Per alcuni di loro le condizioni sono considerate critiche, a causa delle ustioni riportate e di danni importanti a livello polmonare causati dalle inalazioni, che richiedono un'assistenza meccanica alla respirazione. Tutti i pazienti sono sedati e in prognosi riservata". A fare il punto sono i medici della struttura sanitaria meneghina nell'ultimo aggiornamento.

"Regione Lombardia e tutte le strutture del sistema sanitario regionale, con il supporto delle specifiche competenze di Areu", Agenzia regionale emergenza urgenza, "e di Niguarda, rimangono pronte ad accogliere ulteriori pazienti al momento considerati non trasportabili, non appena le loro condizioni lo permetteranno, così come sono a disposizione per dare supporto e assistenza ad altri feriti".

Crans-Montana, ragazzi avrebbero avuto “solo 140 secondi per salvarsi”

Crans-Montana, ragazzi avrebbero avuto “solo 140 secondi per salvarsi”

Vai al contenuto

Mondo: Ultime notizie

Trump: "Non ho bisogno del diritto internazionale, basta mia moralità"

Mondo

In un’intervista al New York Times, il presidente Usa ha affrontato numerosi temi di politica...

Kiev: "Raid russi con droni sulla capitale". Esplosioni a Leopoli

Mondo

Nuova ondata di bombardamenti di Mosca sul Paese. Secondo Axios Witkoff e Kushner hanno visto...

Crans-Montana, Procura Roma: "Effettuare autopsie su vittime italiane"

Mondo

Sono terminate le esequie del giovane vittima della strage di Crans-Montana. I legali della...

Il Senato Usa approva la risoluzione per limitare Trump in Venezuela

Mondo

Il senato a maggioranza repubblicana approva la risoluzione per impedire a Trump di intraprendere...

Iran, continuano le proteste. Blackout di internet a Teheran

Mondo

Folle di persone e veicoli che suonano il clacson hanno riempito una parte del vasto viale...

Mondo: I più letti