Zurigo, Mattarella incontra le famiglie dei feriti di Crans-Montana: "Italia angosciata"

Mondo
©Ansa

Il capo dello Stato ai medici dell'ospedale di Zurigo, nel giorno del lutto nazionale: "Sono venuto qui per ringraziarvi e per tramettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell'Italia intera coinvolta nell'angoscia per quello che è accaduto"

La Svizzera oggi vive una giornata di lutto nazionale per le vittime dell'incendio di Crans-Montana costato la vita a 40 persone, tra cui molti minorenni, e che ha causato 116 feriti. Tutta la popolazione è invitata a fermarsi alle ore 14 per un minuto di silenzio "alla memoria delle vittime dell'incendio, alla solidarietà con i feriti e al sostegno delle persone colpite dalla tragedia". In tutto il Paese, le bandiere sono a mezz'asta e alle 14 le campane delle chiese suoneranno per cinque minuti. A Martigny, nel canton Vallese, avrà luogo una cerimonia commemorativa in omaggio alle vittime. Presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente francese Emmanuel Macron e altre trenta delegazioni internazionali.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo arrivo all'aeroporto di Zurigo, in occasione della cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana, Zurigo 9 gennaio 2026. ANSA/Paolo Giandotti - Ufficio Stampa per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica. +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo arrivo all'aeroporto di Zurigo, in occasione della cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana, Zurigo 9 gennaio 2026. - ©Ansa

Mattarella ringrazia i medici dell'ospedale di Zurigo

Nella mattina di venerdì Mattarella si è recato all'ospedale di Zurigo per incontrare le famiglie di Leonardo Bove e Elsa Rubino, due dei ragazzi italiani rimasti feriti nella strage di Capodanno. Il capo dello Stato si è poi intrattenuto con i medici dell'ospedale, che ha ringraziato insieme al personale della Protezione Civile. "Sono venuto qui per ringraziarvi e per tramettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell'Italia intera coinvolta nell'angoscia per quello che è accaduto e nella speranza che i giovani possono riprendere la loro vita nel migliore dei modi", ha detto Mattarella parlando con i medici dell'ospedale di Zurigo. Successivamente si sposterà in aereo a Ginevra per poi proseguire in auto fino a Matigny per la cerimonia.

