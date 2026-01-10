Crans Montana, arrestato titolare Le Constellation: "Pericolo di fuga"

Crans Montana, arrestato titolare "Le Constellation" Moretti: "Pericolo di fuga". LIVE
A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, la Procura di Sion ha arrestato il proprietario del locale Jacques Moretti. La moglie Jessica invece va ai domiciliari con il braccialetto elettronico. I provvedimenti, motivati da un concreto "pericolo di fuga", sono arrivati dopo l'interrogatorio da indagati. "Giustizia per quanto accaduto", la richiesta del presidente della Repubblica Mattarella presente con il presidente francese Macron
La svolta nelle indagini arriva nel giorno della commemorazione ufficiale delle vittime a Matigny, in Svizzera. "Giustizia per quanto accaduto", la richiesta del presidente della Repubblica Mattarella presente con il presidente francese Macron. A Roma messa con Meloni e i leader dell'opposizione. Il governo ha garantito alle famiglie, che stanno cercando di fare fronte comune con un unico legale, il sostegno dell'Avvocatura: nei prossimi giorni l'incontro con il sottosegretario Mantovano.
Crans-Montana, Mantovano vedrà le famiglie per concordare una linea comune
Nei prossimi giorni i familiari delle vittime della tragedia di Crans-Montana saranno ricevuti a Palazzo Chigi dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e dall'Avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi, secondo cui l'incontro servirà a concordare una linea comune sul fronte giudiziario, sia in ambito elvetico sia italiano, valutare i profili legali e le possibili iniziative da intraprendere nei due ordinamenti.
Incendio Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in Tribunale per l'interrogatorio. FOTO
I coniugi Moretti, proprietari del Constellation, il disco bar in Svizzera dove a Capodanno sono morte 40 persone, si sono recati negli uffici della procura di Sion per essere sentiti. La coppia è arrivata scortata dalla polizia e senza rilasciare dichiarazioni. Dopo l'interrogatorio, l'uomo è stato arrestato su disposizione della procuratrice di Sion Beatrice Pilloud ed è uscito dal palazzo di giustizia a bordo di un cellulare della polizia cantonale
Crans Montana, Meloni: "Non è stato un incidente, dobbiamo essere implacabili"
"Quello che è successo a Crans Montana non è una disgrazia, è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il proprio lavoro e pensavano di fare soldi facili e le responsabilità devono essere individuate e perseguite". Lo ha detto Giorgia Meloni alla conferenza di inizio anno.
Crans Montana: governo, politici e genitori a messa a Roma
Crans Montana, i funerali di 5 giovani vittime italiane. FOTO
