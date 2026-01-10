Crans Montana, arrestato titolare Le Constellation: "Pericolo di fuga"

Offerte Sky
Crans Montana, arrestato titolare "Le Constellation" Moretti: "Pericolo di fuga". LIVE

live Mondo
©Ansa

A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, la Procura di Sion ha arrestato il proprietario del locale Jacques Moretti. La moglie Jessica invece va ai domiciliari con il braccialetto elettronico. I provvedimenti, motivati da un concreto "pericolo di fuga", sono arrivati dopo l'interrogatorio da indagati. "Giustizia per quanto accaduto", la richiesta del presidente della Repubblica Mattarella presente con il presidente francese Macron

A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, la Procura di Sion ha arrestato il proprietario del locale Jacques Moretti. La moglie Jessica invece va ai domiciliari con il braccialetto elettronico. I provvedimenti, motivati da un concreto "pericolo di fuga", sono arrivati dopo l'interrogatorio per la prima volta da indagati. 

La svolta nelle indagini arriva nel giorno della commemorazione ufficiale delle vittime a Matigny, in Svizzera. "Giustizia per quanto accaduto", la richiesta del presidente della Repubblica Mattarella presente con il presidente francese Macron. A Roma messa con Meloni e i leader dell'opposizione. Il governo ha garantito alle famiglie, che stanno cercando di fare fronte comune con un unico legale, il sostegno dell'Avvocatura: nei prossimi giorni l'incontro con il sottosegretario Mantovano. 

Crans-Montana, Mantovano vedrà le famiglie per concordare una linea comune

Nei prossimi giorni i familiari delle vittime della tragedia di Crans-Montana saranno ricevuti a Palazzo Chigi dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e dall'Avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi, secondo cui l'incontro servirà a concordare una linea comune sul fronte giudiziario, sia in ambito elvetico sia italiano, valutare i profili legali e le possibili iniziative da intraprendere nei due ordinamenti.

Incendio Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in Tribunale per l'interrogatorio. FOTO

I coniugi Moretti, proprietari del Constellation, il disco bar in Svizzera dove a Capodanno sono morte 40 persone, si sono recati negli uffici della procura di Sion per essere sentiti. La coppia è arrivata scortata dalla polizia e senza rilasciare dichiarazioni. Dopo l'interrogatorio, l'uomo è stato arrestato su disposizione della procuratrice di Sion Beatrice Pilloud ed è uscito dal palazzo di giustizia a bordo di un cellulare della polizia cantonale

Crans Montana, Meloni: "Non è stato un incidente, dobbiamo essere implacabili"

"Quello che è successo a Crans Montana non è una disgrazia, è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il proprio lavoro e  pensavano di fare soldi facili e le responsabilità devono essere individuate e perseguite". Lo ha detto Giorgia Meloni alla conferenza di inizio anno.

Crans Montana: governo, politici e genitori a messa a Roma

Crans Montana, i funerali di 5 giovani vittime italiane. FOTO

Mondo: I più letti