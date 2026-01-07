Offerte Sky
Crans Montana, oggi i funerali di 5 delle vittime italiane. FOTO

Cronaca fotogallery
10 foto
©IPA/Fotogramma

Oggi nelle scuole si è osservato un minuto di silenzio. Un modo per “ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie”, ha spiegato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara

