Crans Montana, oggi i funerali di 5 delle vittime italiane. FOTO
Oggi nelle scuole si è osservato un minuto di silenzio. Un modo per “ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie”, ha spiegato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara
- Si tengono oggi i funerali dei ragazzi italiani morti nel rogo di Crans-Montana, per i quali questa mattina in tutte le scuole italiane è stato osservato un minuto di silenzio. I funerali di Giovanni Tamburi si tengono nella cattedrale di San Pietro, a Bologna, quella di Riccardo Minghetti nella basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma. Il funerale di Sofia Prosperi, la vittima più giovane, sarà invece celebrato a Lugano. (In foto: il funerale di Giovanni Tamburi)
- Una folla di giovanissimi si è raccolta intorno alla cattedrale metropolitana di San Pietro, nel cuore di Bologna, per il funerale di Giovanni Tamburi. Tra le prime file presenti la ministra dell'Università Anna Maria Bernini, la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, il presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale e il sindaco di Bologna Matteo Lepore. (In foto: il funerale di Giovanni Tamburi)
- "Mi commuove e mi fa vedere quanto era amato mio figlio, credo che ne è molto felice anche lui, perché so che ci guarda”, ha detto la madre di Giovanni Tamburi, vittima 16enne della strage di Crans-Montana, Carla Masiello, poco prima dell'inizio della celebrazione dei funerali di suo figlio, commentando la folla di persone riunite davanti alla Cattedrale di San Pietro a Bologna. "Sarebbe impossibile trovare una foto di lui senza sorriso, perché sorrideva sempre”.
- "Oggi Giovanni è come una stella del cielo illuminato dalla luce di Dio. Splenda a lui la luce che non finisce, riposa in pace, caro Giovanni”, è scritto nel messaggio che l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, ha scritto per i funerali.
- A Roma è arrivato nella basilica dei santi Pietro e Paolo, a Roma, il feretro di Riccardo Minghetti. Sulla bara chiara sono stati appoggiati tre gigli bianchi. Numerosi i ragazzi che hanno atteso in silenzio sulla scalinata della chiesa. Altri sono già entrati, compagni di classe, di scuola, colleghi dei genitori.
- All'ingresso della basilica gremita, dove alle 11 è iniziato il funerale, sono state posate due corone di fiori bianchi, rose e gerbere, una da parte dell'ordine degli ingegneri della provincia di Roma, l'altra dalla II F. "Ciao Riccardo", si legge.
- “Una mattina, a scuola, ero andata male, lui è venuto accanto a me e mi ha detto 'guarda non ti preoccupare, va tutto bene, è solo un voto'. L'ho sempre rispettato, un ragazzo simpatico, gentile, affettuoso. Quello che è successo non deve più accadere". È il ricordo che una compagna di scuola di Riccardo Minghetti. Al funerale, tra gli altri, sono presenti anche i ministri Orazio Schillaci e Andrea Abodi, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.
- Parlando dall'altare in avvio dei funerali del giovane, la ragazza, rivolgendosi a Tamburi ricorda che "ogni volta che qualcuno ti guardava, vedeva sicuramente quei tuoi occhi di ghiaccio stupendi, sempre splendenti che mettevano un'aria pura e probabilmente si incantava nello sguardo sereno e profondo che avevi. Nonostante tutto, nessuno riusciva a toglierti il tuo magnifico sorriso stampato sulle tue labbra. Ogni volta che passavi portavi luce in ogni persona che incontravi e niente cambierà il ricordo del tuo sorriso".
- Oggi, come detto, si è osservato un minuto di silenzio in tutte le scuole italiane. Un modo per "ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie", ha spiegato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che alle 10:30 ha partecipato al minuto di silenzio presso le Orsoline di San Carlo, la scuola di Milano dove studiava Achille Barosi. (In foto: il funerale di Giovanni Tamburi)
- A Milano, invece, sono in programma le esequie di Achille Barosi, alle 14:45 nella basilica di Sant'Ambrogio. Alla stessa ora, sempre a Milano ma a Santa Maria delle Grazie, sono previsti i funerali di Chiara Costanzo, a cui parteciperà anche il ministro Valditara. (In foto: il funerale di Riccardo Minghetti)