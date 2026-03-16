Al via controlli precauzionali

Sono state le autorità sanitarie britanniche della Uk Health Security Agency a comunicare i due decessi: i ragazzi erano uno studente di 21 anni dell'ateneo e un 18enne all'ultimo anno di scuola. Altri 11 ragazzi sono ricoverati in condizioni serie in ospedale. Allo scopo di contenere i rischi, le stesse autorità hanno annunciato, d'intesa con il governo, dei controlli precauzionali a vasto raggio in tutta l'area interessata: finora più di 30.000 persone sarebbero state invitate a sottoporsi a esami preventivi. La linea dei medici del servizio sanitario nazionale è quella di tenersi informati senza farsi prendere dal panico. Secondo la Bbc, è possibile che il batterio si sia diffuso in un nightclub di Canterbury dove sarebbero stati nei giorni scorsi alcuni studenti, tra quelli poi ricoverati. In una dichiarazione, l’Università del Kent ha detto: "La sicurezza dei nostri studenti e del nostro personale rimane la nostra massima priorità. Stiamo lavorando a stretto contatto con i team di sanità pubblica e siamo in contatto con il personale e gli studenti per garantire che ricevano i consigli e il supporto di cui hanno bisogno".