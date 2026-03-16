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Allarme meningite in UK, morti 2 giovani in Kent: profilassi per migliaia di studenti

Mondo

La Uk Security Health Agency ha affermato che chiunque presenti sintomi dovrebbe cercare assistenza medica urgente

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È scattato un allarme meningite nel sud dell'Inghilterra, dopo che sono morti due giovani a causa dell'infezione. Si tratterebbe di un focolaio di ceppo non ancora determinato, registrato fra la l'Università del Kent (nell'omonima contea) e una scuola superiore vicina, a Faversham, attorno a Canterbury.

Al via controlli precauzionali

Sono state le autorità sanitarie britanniche della Uk Health Security Agency a comunicare i due decessi: i ragazzi erano uno studente di 21 anni dell'ateneo e un 18enne all'ultimo anno di scuola. Altri 11 ragazzi sono ricoverati in condizioni serie in ospedale. Allo scopo di contenere i rischi, le stesse autorità hanno annunciato, d'intesa con il governo, dei controlli precauzionali a vasto raggio in tutta l'area interessata: finora più di 30.000 persone sarebbero state invitate a sottoporsi a esami preventivi. La linea dei medici del servizio sanitario nazionale è quella di tenersi informati senza farsi prendere dal panico. Secondo la Bbc, è possibile che il batterio si sia diffuso in un nightclub di Canterbury dove sarebbero stati nei giorni scorsi alcuni studenti, tra quelli poi ricoverati. In una dichiarazione, l’Università del Kent ha detto: "La sicurezza dei nostri studenti e del nostro personale rimane la nostra massima priorità. Stiamo lavorando a stretto contatto con i team di sanità pubblica e siamo in contatto con il personale e gli studenti per garantire che ricevano i consigli e il supporto di cui hanno bisogno".

Cos'è la meningite

Come scrive il The Guardian, la malattia, che agisce rapidamente, è causata da batteri meningococcici che si diffondono nel liquido che circonda il cervello e il midollo spinale, causando meningite, e che infettano anche il flusso sanguigno, provocando sepsi.

La Uk Security Health Agency ha affermato che chiunque presenti sintomi di meningite o setticemia dovrebbe cercare assistenza medica urgente, poiché ciò potrebbe salvare vite.

I sintomi includono eruzioni cutanee, febbre improvvisa, forti mal di testa, rigidità del collo, vomito e diarrea, dolori articolari e muscolari, sensibilità alla luce intensa, mani e piedi freddi, convulsioni, confusione ed estrema sonnolenza.

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