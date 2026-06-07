Gli attacchi con droni russi hanno causato la morte di due persone in Ucraina, secondo quanto riferito domenica dalle autorità. Un attacco ha ucciso un uomo di 56 anni che lavorava come autista di minibus nella regione meridionale ucraina di Zaporizhzhia, ha scritto domenica su Telegram il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina. Un uomo di 59 anni è stato ucciso in un altro raid nella regione centrale di Dnipropetrovsk, quando droni russi e bombe aeree si sono abbattuti su due distretti, ha scritto domenica su Telegram il capo militare regionale Oleksandr Ganzha. Gli attacchi hanno ferito un uomo di 35 anni e danneggiato le infrastrutture, ha detto Ganzha. Le ennesime morti arrivano proprio nel giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà i leader di Francia, Germania e Regno Unito per discutere delle prossime mosse, mentre la Russia subisce battute d'arresto militari nell'invasione del Paese confinante. L'Ucraina ha riconquistato più territorio di quanto ne abbia perso a favore delle forze russe a maggio per il secondo mese consecutivo, come ha mostrato all'inizio di questo mese un'analisi dell'Afp sui dati dell'Institute for the study of war (Isw). L'offensiva russa ha nel frattempo portato a un aumento dei prezzi, a aumenti delle tasse, a costi di finanziamento ai massimi livelli degli ultimi vent'anni, alla chiusura di attività commerciali e a carenze di manodopera, mettendo l'economia nella situazione più difficile dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio 2022.