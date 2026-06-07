Guerra Ucraina Russia, allerta a Kiev per lancio missili balistici. Zelensky a Londra LIVE
A Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina è stato dichiarato lo stato di allerta aerea. Un'inchiesta del Wall Street Journal ha rivelato che la cerchia ristretta di ricchi russi vicini a Vladimir Putin continua a condurre una vita lussuosa nonostante le sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina. Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer
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A Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina è stato dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di un possibile utilizzo di missili balistici da parte della Russia. Un'inchiesta del Wall Street Journal ha rivelato che la cerchia ristretta di ricchi russi vicini a Vladimir Putin continua a condurre una vita lussuosa nonostante le sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina. Gli oligarchi amici dello zar usano jet privati di lusso prodotti in Occidente, grazie a una rete di società intermediarie, registrazioni offshore e triangolazioni in Paesi che non hanno imposto le misure contro Mosca.
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Su Kiev e l’Europa, l’Italia prende tempo
Le divergenze in maggioranza sull’ingresso dell’Ucraina nell’UE e sull’aumento delle spese militari impongono a Meloni un ruolo più defilato sulla questioni internazionali. La premier salta il vertice di Tivat, ma il rischio è di essere tagliati fuori dai tavoli che contano.
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Filo-ucraini sabotano infrastrutture ferroviarie nella città russa di Voronezh
I partigiani filo-ucraini hanno sabotato le infrastrutture ferroviarie nella città russa di Voronezh nelle prime ore di oggi, secondo quanto affermato dal gruppo Atesh, citato dal Kyiv Independent. "Agenti del nostro movimento hanno condotto un'operazione di sabotaggio in una stazione ferroviaria di Voronezh. A seguito dell'operazione, è stata distrutta una gru ferroviaria pesante per il recupero della serie EDK-300/5 - un'attrezzatura estremamente rara la cui produzione è stata interrotta", ha dichiarato il gruppo in un post su Telegram. L'operazione ha "complicato" il ripristino delle infrastrutture danneggiate, dato che la compagnia ferroviaria russa dispone solo di "poche" gru identiche, ha affermato il gruppo Atesh. "La sostituzione della gru distrutta richiederà tempo e risorse significative. Mentre l'esercito di Putin è alla ricerca di un ricambio, lo snodo ferroviario e la logistica nella regione operano con una riserva limitata per il recupero", ha affermato il gruppo.
Droni russi sul territorio ucraino, due morti
Gli attacchi con droni russi hanno causato la morte di due persone in Ucraina, secondo quanto riferito domenica dalle autorità. Un attacco ha ucciso un uomo di 56 anni che lavorava come autista di minibus nella regione meridionale ucraina di Zaporizhzhia, ha scritto domenica su Telegram il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina. Un uomo di 59 anni è stato ucciso in un altro raid nella regione centrale di Dnipropetrovsk, quando droni russi e bombe aeree si sono abbattuti su due distretti, ha scritto domenica su Telegram il capo militare regionale Oleksandr Ganzha. Gli attacchi hanno ferito un uomo di 35 anni e danneggiato le infrastrutture, ha detto Ganzha. Le ennesime morti arrivano proprio nel giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà i leader di Francia, Germania e Regno Unito per discutere delle prossime mosse, mentre la Russia subisce battute d'arresto militari nell'invasione del Paese confinante. L'Ucraina ha riconquistato più territorio di quanto ne abbia perso a favore delle forze russe a maggio per il secondo mese consecutivo, come ha mostrato all'inizio di questo mese un'analisi dell'Afp sui dati dell'Institute for the study of war (Isw). L'offensiva russa ha nel frattempo portato a un aumento dei prezzi, a aumenti delle tasse, a costi di finanziamento ai massimi livelli degli ultimi vent'anni, alla chiusura di attività commerciali e a carenze di manodopera, mettendo l'economia nella situazione più difficile dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio 2022.
Papa Leone in Spagna: "Preoccupato per le vite perse a Kiev". VIDEO
Ucraina, stato d'allerta in diverse regioni per il possibile uso di missili balistici russo
A Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina è stato dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di un possibile utilizzo di missili balistici da parte della Russia. Un'inchiesta del Wall Street Journal ha rivelato che la cerchia ristretta di ricchi russi vicini a Vladimir Putin continua a condurre una vita lussuosa nonostante le sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina. Gli oligarchi amici dello zar usano jet privati di lusso prodotti in Occidente, grazie a una rete di società intermediarie, registrazioni offshore e triangolazioni in Paesi che non hanno imposto le misure contro Mosca.
Kiev: "Putin ha sprecato l'occasione di uscire da una guerra senza via d'uscita"
Il presidente russo Vladimir Putin ha sprecato l'occasione di uscire da una guerra senza via d'uscita rifiutando la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di avviare colloqui di pace diretti. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, secondo il quale il rifiuto di Putin è una brutta notizia per i russi, poiché la situazione per la Russia non potrà che peggiorare. "Le perdite sul campo di battaglia continueranno ad aumentare. I fallimenti diventeranno più umilianti. L'economia sprofonderà ancora di più nella recessione. Si perderanno altri posti di lavoro, le tasse aumenteranno e l'inflazione colpirà i più vulnerabili", ha postato il ministro che ha anche aggiunto che ora non ci sono luoghi sicuri in Russia "che possano essere esenti dalle sanzioni a lungo raggio dell'Ucraina", ha concluso riferendosi agli attacchi.