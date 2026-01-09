Jacques Moretti, il gestore del bar Le Constellation di Crans-Montana, è stato posto in custodia cautelare. Lo riporta l'emittente Bfmtv. Il proprietario del locale, insieme a Jessica Moretti, sono stati ascoltati questa mattina per la prima volta dal pubblico ministero vallesano in qualità di indagati. La procura del Cantone Vallese, coordinata da Beatrice Pilloud, indaga per omicidio, lesioni e incendio colposi i coniugi Moretti. In un video che stanno analizzando gli investigatori, si vedrebbe Jessica Maric fuggire dalle fiamme con la cassa sottobraccio.

Oggi lutto nazionale in Svizzera: la commemorazione, cui parteciperanno Macron e Mattarella, è nel Comune di Martigny. Il Cardinale Baldo Reina celebrerà una messa per i ragazzi deceduti nel rogo, alla presenza della Presidente del Consiglio Meloni, membri del governo e altri leader politici. Gli aeroporti partecipano al minuto di silenzio: nessun aereo decollerà o atterrerà in nessuno degli aeroporti controllati da Skyguide in Svizzera durante il minuto di silenzio nazionale.

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla strage di Crans-Montana con le ipotesi di reato di omicidio e incendio colposi per la morte di 40 persone e il ferimento di 116 nel rogo al 'Le Consellation' nella notte tra il 31 dicembre e l'uno gennaio. Dopo la procura di Parigi nei giorni scorsi, si attiva quindi anche la magistratura italiana con la procura capitolina che è competente su presunti reati commessi all'estero in cui sono parti offese cittadini italiani.

"Mando un abbraccio alle famiglie coinvolte" nel rogo in Svizzera. Lo ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa organizzata dall'ordine dei giornalisti e dall'associazione della stampa parlamentare. La premier ha ringraziato le istituzioni e l'opposizione "che ha chiamato per avere notizie. Quello che è successo" in Svizzera "non e' una disgrazia ma il risultato di troppe persone che non hanno fatto il proprio lavoro ma che pensavano di fare i soldi facili. Le responsabilità vanno individuate e i reati perseguiti".

