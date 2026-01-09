Crans Montana, media: "Arrestato Jacques Moretti, gestore di Le Constellation". LIVE
Jacques Moretti, gestore del bar le Constellation, è stato posto in custodia cautelare. Lo riporta l'emittente Bfmtv. Il gestore, insieme a Jessica Moretti, è stato sottoposto a interrogatorio da parte dei procuratori di Sion. La commemorazione, cui parteciperanno Macron e Mattarella, è nel Comune di Martigny. Dopo la cerimonia ufficiale ci saranno i rintocchi delle campane di tutta la Svizzera seguiti da un minuto di silenzio. Il Cardinale Baldo Reina celebrerà una messa per le vittime
in evidenza
Jacques Moretti, il gestore del bar Le Constellation di Crans-Montana, è stato posto in custodia cautelare. Lo riporta l'emittente Bfmtv. Il proprietario del locale, insieme a Jessica Moretti, sono stati ascoltati questa mattina per la prima volta dal pubblico ministero vallesano in qualità di indagati. La procura del Cantone Vallese, coordinata da Beatrice Pilloud, indaga per omicidio, lesioni e incendio colposi i coniugi Moretti. In un video che stanno analizzando gli investigatori, si vedrebbe Jessica Maric fuggire dalle fiamme con la cassa sottobraccio.
Oggi lutto nazionale in Svizzera: la commemorazione, cui parteciperanno Macron e Mattarella, è nel Comune di Martigny. Il Cardinale Baldo Reina celebrerà una messa per i ragazzi deceduti nel rogo, alla presenza della Presidente del Consiglio Meloni, membri del governo e altri leader politici. Gli aeroporti partecipano al minuto di silenzio: nessun aereo decollerà o atterrerà in nessuno degli aeroporti controllati da Skyguide in Svizzera durante il minuto di silenzio nazionale.
La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla strage di Crans-Montana con le ipotesi di reato di omicidio e incendio colposi per la morte di 40 persone e il ferimento di 116 nel rogo al 'Le Consellation' nella notte tra il 31 dicembre e l'uno gennaio. Dopo la procura di Parigi nei giorni scorsi, si attiva quindi anche la magistratura italiana con la procura capitolina che è competente su presunti reati commessi all'estero in cui sono parti offese cittadini italiani.
"Mando un abbraccio alle famiglie coinvolte" nel rogo in Svizzera. Lo ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa organizzata dall'ordine dei giornalisti e dall'associazione della stampa parlamentare. La premier ha ringraziato le istituzioni e l'opposizione "che ha chiamato per avere notizie. Quello che è successo" in Svizzera "non e' una disgrazia ma il risultato di troppe persone che non hanno fatto il proprio lavoro ma che pensavano di fare i soldi facili. Le responsabilità vanno individuate e i reati perseguiti".
Gli approfondimenti:
- Cosa sappiamo dell'esplosione
- Crans-Montana, i ragazzi avrebbero avuto “solo 140 secondi per salvarsi”: la ricostruzione
- ll luogo dell'esplosione a Crans-Montana: VIDEO
- Le Constellation di Crans-Montana, il locale vip andato a fuoco
- Chi sono i proprietari del bar Le Constellation
- Tahirys Dos Santos, il giocatore del Metz tra i feriti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Niguarda: "Bollettini solo per informazioni significative"
Non ci saranno più bollettini medici del Niguarda sulle condizioni dei feriti nel rogo di Crans-Montana a meno che non ci siano "informazioni significative da condividere di interesse pubblico". Lo hanno spiegato dal Niguarda aggiungendo che ritengono anche "necessario sospendere le interviste con i professionisti dell'Ospedale" che erano state fornite in una prima fase per garantire il diritto all'informazione mentre "ora è necessario che gli esperti coinvolti tornino a dedicare tutte le loro energie alla cura dei pazienti e delle loro famiglie".
Tempi brevi per autopsia Galeppini
Si restringono i tempi per l'autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, il quasi diciassettenne genovese morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana. La procura di Genova, su delega della procura di Roma, nei prossimi giorni darà l'incarico per effettuare l'esame autoptico, richiesto dalla famiglia assistita dall'avvocato Alessandro Vaccaro, per stabilire le cause della morte del giovane, sul cui corpo non erano presenti segni di ustioni. Galeppini potrebbe essere morto per asfissia o per traumi da schiacciamento dovuti alla fuga delle persone all'interno del locale Le Constellation in seguito all'incendio.
Ieri pomeriggio, dopo il funerale, la salma di Galeppini è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria che procederà nei prossimi giorni con l'autopsia. L'indagine della procura di Roma, che indaga per competenza sui cittadini italiani morti all'estero, è stata aperta per omicidio plurimo colposo, lesioni colpose e incendio. I tempi dell'autopsia si accorciano perché non è necessaria, come ipotizzato in un primo momento, l'iscrizione da parte della procura di Genova dei proprietari del locale Jacques Noretti e Jessica Maric.
Mattarella interviene a cerimonia in memoria vittime Crans-Montana
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Martigny alla cerimonia in memoria delle vittime dell’incendio avvenuto a capodanno a Crans-Montana. La commemorazione è iniziata con i rintocchi delle campane in tutta la Svizzera, seguiti da un minuto di silenzio, ed è terminata con la deposizione di una rosa in onore delle vittime e dei feriti.
Al suo arrivo in Svizzera, il Capo dello Stato si è recato all'ospedale di Zurigo per incontrare le famiglie di Leonardo Bove e Elsa Rubino, due dei ragazzi italiani rimasti feriti nella strage. Mattarella si è poi intrattenuto con i medici dell'ospedale, che ha ringraziato insieme al personale della Protezione civile.
"Sono venuto qui per ringraziarvi -ha affermato il Presidente della Repubblica- e per tramettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell’Italia intera coinvolta nell’angoscia per quello che è accaduto e nella speranza che i giovani possono riprendere la loro vita nel migliore dei modi".
Media: "Jessica Moretti resta libera"
Resta libera Jessica Moretti, moglie di Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, teatro della tragedia di Capodanno. Lo riporta l'emittente Bfmtv citando proprie fonti.
Media: "Arrestato il gestore di Le Constellation"
E' stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, il gestore del bar Le Constellation di Crans-Montana, teatro della tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita almeno 40 persone. Lo riporta l'emittente Bfmtv citando proprie fonti. L'interrogatorio di Moretti era iniziato alle 8 di questa mattina, insieme alla moglie Jessica.
Sei ore e mezza di interrogatorio per proprietari Constellation
È durato sei ore e mezza l'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation, il disco bar di Crans-Montana andato a fuoco a Capodanno. Accompagnati dagli avvocati Yaël Hayat, Nicola Meier e Patrick Michod, i due imprenditori sono stati sentiti singolarmente dalla procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud. Agli interrogatori hanno potuto assistere anche gli avvocati che rappresentano alcune vittime, Sebastien Fanti e Romain Jordan, che è stato il primo a uscire da palazzo di Giustizia senza commentare l'esito dell'interrogatorio. Al termine gli indagati si sono trattenuti ancora negli uffici della procura.
Il minuto di silenzio per la tragedia di Crans Montana
Crans-Montana, autopsia Galeppini in tempi brevi
Sarà eseguita a stretto giro l'autopsia su Emanuele Galeppini, il sedicenne campione di golf morto nella strage di Crans-Montagna. La Procura di Genova, delegata da quella di Roma che ha aperto un'indagine per omicidio plurimo colposo, lesioni colpose e incendio, fisserà nelle prossime ore la data per svolgere gli accertamenti autoptici su Emanuele Galeppini e poi trasmetterà gli esiti ai colleghi romani titolari del fascicolo. La pm Silvia Saracino sta prendendo i contatti con Medicina legale per valutare il giorno. L'accertamento serve a chiarire le cause del decesso del giovane e cioè se dovuto alle ustioni, oppure alle esalazioni del fumo (come sembrerebbe) o altro. In un primo momento la Procura di Genova aveva pensato di iscrivere i coniugi Jacques Noretti e Jessica Maric, proprietari del Le Constellation, per consentire di nominare un proprio consulente ma i magistrati romani hanno deciso che l'avviso verrà dato solo ai familiari del ragazzo.
Presidente Vallese: "Grazie ai Paesi che ci hanno sostenuto"
"Il Vallese ringrazia di cuore tutti i Paesi che ci hanno sostenuto. Il nostro pensiero va a tutte le vittime e alle loro famiglie di ogni nazionalità. In questo dolore condiviso siamo uniti come non mai". Lo ha detto Mathias Reynard, presidente del Consiglio di Stato del Vallese, prendendo la parola durante la cerimonia a Martigny per le vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. Un messaggio che ha pronunciato in diverse lingue.
Crans-Montana, al via commemorazione in Svizzera con Mattarella e Macron
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta assistendo alla cerimonia per le vittime di Crans-Montana seduto accanto al francese Emmanuel Macron. Presente, tra le numerose autorità anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Sul palco un pianoforte e un grande cuore di rose bianche.
Il padre di un ferito, cerchiamo legale in Svizzera che rappresenti tutti
Le famiglie dei ragazzi italiani morti o feriti nella strage di Crans-Montana si stanno coordinando per avere un unico avvocato che li possa rappresentare per avere verità e giustizia per i loro figli. L'idea è di trovare un legale in Svizzera, "visto che il processo principale si terrà lì - ha spiegato all'ANSA Umberto Marcucci, il padre di Manfredi, il sedicenne ricoverato al Niguarda di Milano dopo le ferite riportate la notte di Capodanno -, ci stiamo coordinando con gli altri genitori e stiamo cercando un avvocato in Svizzera".
Svizzera: tutte le campane suonano per vittime Crans-Montana
Le campane di tutte le chiese della Svizzera hanno cominciato al suonare alle 14 in punto, quando il Paese ha osservato un minuto di silenzio per le 40 vittime del rodo di Crans-Montana. Alla cerimonia di commemorazione, che si svolge a Martigny, partecipano il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e il presidente francese, Emmanuel Macron.
Mattarella a cerimonia Martigny per vittime Crans Montana
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta partecipando a Martigny alla cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio avvenuto a capodanno a Crans-Montana. Accanto a lui, il Presidente francese, Emmanuel Macron.
Svizzera: inizia cerimonia ricordo vittime Crans Montana, presenti Mattarella e Macron
È iniziata a Martigny la cerimonia di commemorazione per le 40 vittime dell'incendio di Crans-Montana la notte di Capodanno. All'evento partecipano numerose personalità internazionali, fra le quali il presidente francese Emmanuel Macron e quello italiano Sergio Mattarella, che piangono rispettivamente nove e sei morti.
Durante la commemorazione prenderanno la parola il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il presidente del governo vallesano Mathias Reynard. Non sono previsti interventi di altri politici. Circa 1000 persone assisteranno alla commemorazione, inclusi rappresentanti di 32 Paesi diversi e dell'Unione europea. La cerimonia - trasmessa in diretta - si svolge a Martigny e non a Crans-Montana a causa delle avverse condizioni meteorologiche.
Svizzera: Procura Bologna dispone riesumazione salma Tamburi
La Procura di Bologna ha disposto la riesumazione della salma di Giovanni Tamburi, il 16enne morto la notte di Capodanno nell'incendio a Crans-Montana, in Svizzera, dentro il locale 'Le Constellation', per poter svolgere l'autopsia, su delega della Procura di Roma che, sulla tragedia, ha aperto un fascicolo contro ignoti. La Procura di Bologna - il fascicolo è affidato al pm Roberto Ceroni - per poter procedere con l'esame medico legale ha comunicato il provvedimento alla famiglia del 16enne con un avviso. I parenti del giovane, per il momento, non hanno nominato un loro legale di parte, né avviato azioni legali come querele. Lo scopo dell'autopsia è stabilire le cause esatte della morte del giovane, un accertamento medico legale che non risulta, al momento, che sia stato effettuato in Svizzera.
Zurigo, Mattarella incontra le famiglie dei feriti di Crans-Montana: "Italia angosciata"
Il capo dello Stato ai medici dell'ospedale di Zurigo, nel giorno del lutto nazionale: "Sono venuto qui per ringraziarvi e per tramettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell'Italia intera coinvolta nell'angoscia per quello che è accaduto"
Crans-Montana, Mattarella vede famiglie feriti: 'Italia angosciata'Vai al contenuto
Crans-Montana, autopsie sulle due vittime milanesi la settimana prossima
Saranno effettuate la prossima settimana le autopsie sui corpi di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due 16enni morti a Capodanno nell'incendio di Crans-Montana. La Procura di Milano, delegata da quella di Roma che ha aperto un'indagine per omicidio plurimo colposo, lesioni colpose e incendio, fisserà nelle prossime ore la data (non prima comunque della prossima settimana) per svolgere gli accertamenti autoptici sulle due vittime milanesi e poi trasmetterà gli esiti agli inquirenti della Capitale, titolari del fascicolo. Della delega si sta occupando il procuratore Marcello Viola col pm Carlo Scalas.
Crans-Montana, già 15mila messaggi sul libro delle condoglianze online
Sono già stati inviati più di 15.000 messaggi da tutto il mondo al libro di condoglianze online per rendere omaggio alle vittime di Crans-Montana. Lo riporta Rts ricordando che la Confederazione Svizzera ha aperto sabato scorso un registro di condoglianze online. L'ultima volta che la Confederazione aveva istituito un libro aperto virtuale era stato dopo l'incidente dell'autobus a Sierre nel 2012. I messaggi ricevuti dai cinque continenti vengono convalidati dalla Cancelleria: non viene pubblicato alcun testo inappropriato. Il libro di condoglianze - ricorda l'emittente svizzera - è disponibile sul sito web del governo federale e sarà chiuso dopo la cerimonia commemorativa del primo pomeriggio.
Crans Montana, Meloni: "Non un incidente, dobbiamo essere implacabili". VIDEO
Crans Montana, Meloni: 'Non un incidente, dobbiamo essere implacabili'Vai al contenuto
Svizzera, Vaia: "Forze politiche insieme su sicurezza luoghi svago"
Sarebbe corretto "andare piu' ai contenuti e meno alla spettacolarizzazione, pur tenendo presente che i media devono stare sulla notizia, sulla cronaca", "ma e' giusto" che i giornali e le tv "aiutino il Paese a superare questo scontro ideologico molto forte. Bisogna essere uniti sui temi sensibili, e uno dei temi piu' caldi e' sicuramente la fragilita' dei giovani durante la Pandemia. Oggi i nostri ragazzi soffrono ancora anche a causa delle guerre. Diamo a loro la possibilita' di vivere un futuro piu' sereno. Per questo mi appello alle forze politiche per un progetto insieme", bisogna "partire dalle scuole, perche' siano piu' sicure, dai luoghi della socialita'. Dobbiamo dare una prospettiva ai ragazzi e alle loro famiglie". Cosi', in un video sui social, il professor Francesco Vaia, gia' direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell'Autorita' garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'.
Traffico aereo svizzero si ferma per le vittime di Crans-Montana
Gli aeroporti partecipano al minuto di silenzio: nessun aereo decollerà o atterrerà in nessuno degli aeroporti controllati da Skyguide in Svizzera durante il minuto di silenzio nazionale. Lo riporta il media elvetico Blick. Oltre agli aeroporti regionali e militari, anche gli aeroporti di Zurigo e Ginevra partecipano al minuto di silenzio.
Presidente svizzero: "Mai più una tragedia come Crans-Montana"
"Dobbiamo alle persone colpite, alle famiglie e ai parenti rispetto, ricordo e l'impegno a fare tutto il possibile affinché una simile catastrofe non si ripeta", è quanto ha scritto, in una lettera inviata ai media, il presidente della Confederazione svizzera, Guy Parmelin assicurando che "verranno tratte le debite conseguenze dal drammatico incendio di Capodanno a Crans-Montana". Lo riporta il Corriere del Ticino ricordando che la giustizia sta attualmente indagando in che misura siano state violate le prescrizioni di sicurezza e verranno tratte le debite conseguenze.
Crans-Montana, la Procura di Bologna fa riesumare la salma di Tamburi
La Procura di Bologna, delegata dalla Procura di Roma, per l'autopsia, ha dato l'ordine di far riesumare la salma di Giovanni Tamburi, il 16enne morto la notte dell'ultimo dell'anno nell'incendio di Crans-Montana, i cui funerali erano stati celebrati mercoledì. Il fascicolo è attualmente contro ignoti.Per procedere all'esame medico legale la Procura guidata da Paolo Guido ha inviato avvisi anche ai familiari della vittima, che però, secondo quanto si apprende, al momento non intenderebbe avvalersi di un avvocato, né avviare iniziative legali, come per esempio sporgere querela. L'obiettivo dell'accertamento è chiarire le cause del decesso del giovane, cioé se dovuto alle ustioni, oppure alle esalazioni del fumo (come sembrerebbe) o altro. In Svizzera non risulta che sia stato fatto alcun esame medico legale. Se i gestori del locale 'Le Constellation' dovessero essere indagati bisognerà capire come procedere, coinvolgendoli per esempio con avvisi di garanzia per dare loro modo di partecipare e i tempi potrebbero allungarsi. Il pm che segue il fascicolo è Roberto Ceroni.
Svizzera, Meloni: "Avvocatura Stato sta seguendo le indagini"
"L'avvocatura dello Stato su mandato della presidenza del consiglio si e' messa in contatto per seguire le indagini con la procura elvetica e con la procura di Roma che ha aperto a sua volta un fascicolo: siamo pronti a fornire alle famiglie tutta l'assistenza necessaria per fare si che possano avere giustizia". Cosi' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda sul rogo in Svizzera.
Meloni: "Ringrazio le opposizioni per la disponibilità su Crans-Montana"
"Credo sia stato devastante per tutti, mando ancora un abbraccio alle famiglie che sono state coinvolte. penso che valga la pena ringraziare il ministro Tajani, ambasciatore, console forze dell'ordine e protezione civile che nelle ore immediatamente successive sono intervenute e hanno consentito di non fare mancare il supporto delle istituzioni" italiane. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa di fine anno rispondendo ad una domanda sulla tragedia di Crans - Montana. "Voglio ringraziare l'opposizione con cui ho parlato, che mi ha chiamato per offrire disponibilità, un atteggiamento per cui voglio ringraziare tutti", ha concluso.
Meloni: "Crans-Montana non è una disgrazia, implacabili sulle responsabilità"
"Quello che è successo a Crans-Montana non è una disgrazia, è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare soldi facili, responsabilità devono essere individuate e perseguite". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa di fine anno. "Leggo che esisterebbero dei video della responsabile del locale ripresa mentre scappava con la cassa e se questo è vero penso che si debba essere implacabili". "Quando sono usciti i primi video sono rimasta molto colpita" dal fatto che "alcuni di questi ragazzi rimanessero" dentro il locale "quando c'erano già le fiamme e non capivo perché. La cosa più intelligente l'ha detta una delle mamme, la musica continuava ad andare e avendo dei ragazzi molto giovani una soglia del pericolo più bassa della nostra non ha aiutato: perché non è stata fermata la musica? Perché non è stato detto ai ragazzi di uscire? Perché il sindaco non faceva controlli...?Ci sono troppi perché che hanno prodotto" la tragedia di capodanno in Svizzera.
Meloni: "Ragionare su divieto 'scintillii' in locali al chiuso"
"Le nostre norme sono piu' rigide ma ci si deve sempre chiedere cosa si puo imparare da tragedie come quella di Crans Montana. Penso che si debba ragionare sulla possibilita' di vietare nei locali al chiuso gli 'scintillii' nelle bottiglie". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno. Meloni parla dunque di questo come di "un elemento che puo' essere pericoloso mentre immagino che i nostri imprenditori possono avere mille altri modi per festeggiare senza rischiare che un locale vada a fuoco".
Svizzera, Meloni: "Famiglie vittime non saranno lasciate sole"
"Mando un abbraccio alle famiglie coinvolte" nel rogo in Svizzera. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa organizzata dall'ordine dei giornalisti e dall'associazione della stampa parlamentare. La premier ha ringraziato le istituzioni e l'opposizione "che ha chiamato per avere notizie. Quello che e' successo" in Svizzera "non e' una disgrazia ma il risultato di troppe persone che non hanno fatto il proprio lavoro ma che pensavano di fare i soldi facili. Le responsabilita' vanno individuate e i reati perseguiti", ha osservato la presidente del Consiglio. "Non ha aiutato il fatto che la musica non sia stata fermata, perche' i comuni non facevano controlli? Perche' i ragazzi non stati invitati ad uscire? Se e' vero che la responsabile e' scappata dalla cassa occorre essere implacabili", ha argomentato la premier. "Siamo pronti a fornire alle famiglie tutta l'assistenza necessaria per far si' che le famiglie possano avere giustizia. Le famiglie hanno la mia parola che non saranno lasciate da sole", ha osservato la premier.
Informativa di Tajani il 13 a Montecitorio su Crans-Montana e Venezuela
Nella seduta di martedì 13 gennaio, dalle ore 15.30, nell'Aula di Montecitorio, le informative urgenti del Governo, con la partecipazione del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui tragici fatti occorsi a Crans-Montana e sui più recenti sviluppi della situazione in Venezuela. L'appuntamento viene trasmesso in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera anche nella traduzione della lingua dei segni (lis). Lo rende noto la Camera dei Deputati.
La commissaria Ue Lahbib alla cerimonia per le vittime di Crans-Montana
La commissaria Ue per la gestione delle crisi Hadja Lahbib partecipa oggi alla cerimonia di ricordo delle vittime dell'incendio di Crans-Montana ed esprime solidarietà ai feriti, alle loro famiglie e alle comunità colpite. Lo rende noto la Commissione europea in una nota. La cerimonia, che si terrà a Martigny nella giornata nazionale di lutto, riunirà le autorità federali e cantonali svizzere, i partner internazionali e i rappresentanti dei Paesi colpiti dalla tragedia. "Oggi è un momento di ricordo e solidarietà. Rendiamo omaggio a coloro che hanno perso la vita e il nostro cuore è con i feriti e con le famiglie la cui vita è cambiata per sempre" ha dichiarato Lahbib in una nota. "Di fronte a una tale perdita - ha aggiunto - le parole non bastano mai. Ciò che conta è la presenza: onorare le vittime, mostrare rispetto e stare insieme in silenziosa solidarietà".
Mattarella ai medici: "Italia intera coinvolta nell'angoscia"
"Sono venuto qui per ringraziarvi e per tramettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell'Italia intera coinvolta nell'angoscia per quello che è accaduto e nella speranza che i giovani possono riprendere la loro vita nel migliore dei modi". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando con i medici dell'ospedale di Zurigo che hanno in cura i due ragazzi italiani lì ricoverati.
Svizzera, Vaia: "Forze politiche insieme su sicurezza luoghi svago"
"Andiamo ai contenuti e meno alla spettacolarizzazione, pur tenendo presente che, giustamente, i media devono stare sulla notizia, sul dovere della cronaca, ma e' giusto che aiutino il Paese a superare questo scontro ideologico molto forte. Bisogna essere uniti sui temi sensibili, e uno dei temi piu' sensibili e' sicuramente la fragilita' dei giovani durante la Pandemia e che soffrono ancora anche a causa delle guerre. Diamo a loro la possibilita' di vivere un futuro piu' sereno. Per questo mi appello alle forze politico per un progetto insieme", bisogna "partire dalle scuole, perche' siano piu' sicure, dai luoghi della socialita'. Dobbiamo dare una prospettiva ai ragazzi e alle loro famiglie". Cosi', in un video sui social, il professor Francesco Vaia, gia' direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell'Autorita' garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'.
Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in procura per interrogatorio. FOTO
Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in procura per interrogatorioVai al contenuto
Fontana malato, alla messa per vittime Crans-Montana il vice Rampelli
Il Presidente della Camera, a causa di problemi di salute, purtroppo non riuscirà a partecipare alla Santa Messa di oggi nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, a Roma. La Camera dei deputati sarà rappresentata dal Vicepresidente Fabio Rampelli. Lo rende noto la Camera dei Deputati.
Parmelin: "Faremo in modo catastrofe simile non si ripeta"
La Svizzera è ''unita nel dolore'' nella giornata dedicata al ricordo delle 40 vittime dell'incendio avvenuto la notte di Capodanno al bar Le Constellation a Cras Montana e le autorità ''faranno tutto il possibile perché una catastrofe simile non si ripeta mai più, lo dobbiamo alle vittime e alle loro famiglie''. Lo ha dichiarato il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin in una lettera pubblicata sul giornale 'Schweizer Illustrierte'.
Dopo aver espresso le sue condoglianze, Parmelin ha anche rivolto un pensiero a tutti coloro "che hanno avuto la fortuna di sopravvivere all'incendio, ma che sono solo all'inizio di un lungo percorso di guarigione". Infine ha reso omaggio a tutti coloro "che hanno fornito assistenza in numerosi modi" sottolineando che nessun Paese può affrontare da solo una situazione così eccezionale.
Incendio Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in Tribunale per l'interrogatorio. FOTO
I coniugi Moretti, proprietari del Constellation, il disco bar in Svizzera dove a Capodanno sono morte 40 persone, si sono recati negli uffici della procura di Sion per essere interrogati. La coppia, ora indagata per omicidio, lesioni e incendio colposo, sè arrivata scortata dalla polizia e senza rilasciare dichiarazioni.
Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in procura per interrogatorioVai al contenuto
Jacques e Jessica Moretti mentre arrivano in procura a Sion per l'interrogatorio
Proprietari locale interrogati da magistrati
Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale 'Le Constellation' di Crans-Montana, sono stati ascoltati questa mattina per la prima volta dal pubblico ministero vallesano in qualità di indagati in seguito dell'incendio della notte di Capodanno nel quale sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. La notizia dell'interrogatorio viene riportata dalla televisione svizzera Rts. Sono accusati di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose e sono arrivati a piedi a Sion scortati da una forte presenza di polizia, tra decine di giornalisti svizzeri e internazionali. Accompagnati dai loro tre avvocati, non hanno rilasciato dichiarazioni.
Un minuto silenzio per vittime di Crans-Montana
Tutta la Svizzera rende omaggio oggi alle giovani vittime del rogo della notte di Capodanno a Crans Montana. Le autorità federali e le chiese svizzere hanno invitato a osservare un minuto di silenzio alle 14 per i 40 morti e 116 feriti dell'incendio a Le Constellation. Le campane delle chiese suoneranno in tutto il territorio alpino e si terrà una cerimonia commemorativa a Martigny, una cittadina nella valle del Rodano, non lontano da Crans-Montana dove le condizioni meteo non saranno favorevoli ma gli schermi giganti consentiranno anche agli abitanti di seguire le cerimonie. Di fronte al bar Constellation, un memoriale adornato con fiori, candele, peluche e foto delle vittime è coperto da un igloo di tela per proteggerlo dalla neve. Su un tavolo, un grosso libro di condoglianze è già quasi pieno.
Proprietari del Costellation in procura a Sion, in corso l'interrogatorio
Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation, il disco bar di Crans-Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è in corso il loro interrogatorio. I coniugi francesi, che erano già stati sentiti dalla procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud come testimoni, sono ora indagati per omicidio, lesioni e incendio colposo.
Strage Svizzera, avvocato vittime: "Non posso parlare". VIDEO
Niguarda: "Tutti gli 11 pazienti sono stabili, sedati e in prognosi riservata"
Per tutti e 11 i pazienti coinvolti nell'incendio di Crans Montana e ricoverati attualmente all'ospedale Niguarda di Milano "la situazione è stabile. Per alcuni di loro le condizioni sono considerate critiche, a causa delle ustioni riportate e di danni importanti a livello polmonare causati dalle inalazioni, che richiedono un'assistenza meccanica alla respirazione. Tutti i pazienti sono sedati e in prognosi riservata". A fare il punto sono i medici della struttura sanitaria meneghina nell'ultimo aggiornamento.
"Regione Lombardia e tutte le strutture del sistema sanitario regionale, con il supporto delle specifiche competenze di Areu", Agenzia regionale emergenza urgenza, "e di Niguarda, rimangono pronte ad accogliere ulteriori pazienti al momento considerati non trasportabili, non appena le loro condizioni lo permetteranno, così come sono a disposizione per dare supporto e assistenza ad altri feriti".