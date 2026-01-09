Al Salone di Bruxelles 2026 debutta il secondo modello completamente elettrico per il marchio di Hiroshima, basato sulla piattaforma sviluppata insieme a Changan. Con il suo design filante e aerodinamico, questo SUV introduce anche il nuovo linguaggio stilistico definito Soulful Futuristic Modern. Trazione posteriore e un solo taglio batteria. Due gli allestimenti previsti, con prezzo da 46.750 euro. Arriverà nelle concessionarie italiane a partire dal 2026
- Il frontale è impreziosito dalla firma Mazda a forma di ala, con una sequenza di illuminazione ad effetto tridimensionale che caratterizza le fasi di apertura, chiusura e ricarica.
- Lunga 4,85 e con un passo di 2.90 metri, questo SUV è frutto anche di un attento studio aerodinamico che proietta lo stile verso un futuro definito Soulful Futuristic Modern. Il cofano è scolpito, così come le fiancate, riflettendo la luce per esaltare il dinamismo, con passaruota pronunciati e cerchi dal design specifico da 19 o 21 pollici
- Dopo il debutto in anteprima mondiale al Salone di Bruxellex, la nuova Mazda CX-6e arriverà in concessionaria nell’estate 2026. Due gli allestimenti previsti, Takumi e Takumi Plus con prezzo da 46.750 euro.
- Mazda CX-6e avrà trazione posteriore e una powertrain da 190 kW, con batteria da 78 kWh a chimica LFP per un’autonomia fino a 484 km e ricarica rapida fino a 165 kW.
- Mazda CX-6e vanta un bagagliaio con 468 litri di capacità di carico, che diventano 1.434 abbattendo le sedute posteriori. A questo si aggiungono anche 80 litri di vano anteriore per riporre i cavi di ricarica o un trolley di piccole dimensioni.
- Nel pieno dello spirito di accoglienza, ispirato all’omoteashi giapponese, nella sequenza di Welcome è previsto anche il movimento automatico del sedile, che slitta di 10 cm indietro per agevolare l’ingresso
- Lo smart cockpit si basa su un touch screen da 26’’, organizzato a doppia sezione per essere personalizzabile e ridurre le distrazioni per il conducente.
- L’abitacolo è stato pensato per essere il più confortevole possibile, con grande ricercatezza per finiture e materiali. Ritorna il motivo ad ala, che attraversa tutta la plancia, alleggerendo lo spazio con il tetto panoramico a favorire la luminosità.