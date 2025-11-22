Trump, ultimatum a Kiev: stop armi se non accetta piano di pace. LIVE

Guerra Ucraina Russia, Usa: stop armi se Kiev rifiuta piano. Zelensky: siamo a bivio. LIVE
UDrammatica svolta nella guerra in Ucraina. Trump lancia un ultimatum a Kiev intimandole di accettare il piano Usa entro il 27 novembre, pena lo stop alla fornitura d'armi e intelligence. "Siamo in uno dei momenti più difficili della nostra storia: al bivio tra perdere la dignità o un alleato chiave", commenta Zelensky. Gli europei lavorano intanto a una controproposta più favorevole per Kiev. Oggi e domani il G20 in Sudafrica, presente anche Meloni
in evidenza
USA Drammatica svolta nella guerra in Ucraina. Trump lancia un ultimatum a Kiev intimandole di accettare il piano Usa entro il 27 novembre, pena lo stop alla fornitura d'armi e intelligence. "Siamo in uno dei momenti più difficili della nostra storia: al bivio tra perdere la dignità o un alleato chiave", commenta Zelensky. Gli europei lavorano intanto a una controproposta più favorevole per Kiev. Putin sposa il piano Trump: "Può servire come base per mettere fine alla guerra, conquisteremo altri territori se l'Ucraina rifiuta".
Oggi e domani il G20 in Sudafrica, presente anche Meloni.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano segreto Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)