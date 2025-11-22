Trump, ultimatum a Kiev: stop armi se non accetta piano di pace. LIVE

UDrammatica svolta nella guerra in Ucraina. Trump lancia un ultimatum a Kiev intimandole di accettare il piano Usa entro il 27 novembre, pena lo stop alla fornitura d'armi e intelligence. "Siamo in uno dei momenti più difficili della nostra storia: al bivio tra perdere la dignità o un alleato chiave", commenta Zelensky. Gli europei lavorano intanto a una controproposta più favorevole per Kiev. Oggi e domani il G20 in Sudafrica, presente anche Meloni