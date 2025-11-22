Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina Russia, Usa: stop armi se Kiev rifiuta piano. Zelensky: siamo a bivio. LIVE

live Mondo
©Getty

UDrammatica svolta nella guerra in Ucraina. Trump lancia un ultimatum a Kiev intimandole di accettare il piano Usa entro il 27 novembre, pena lo stop alla fornitura d'armi e intelligence. "Siamo in uno dei momenti più difficili della nostra storia: al bivio tra perdere la dignità o un alleato chiave", commenta Zelensky. Gli europei lavorano intanto a una controproposta più favorevole per Kiev. Oggi e domani il G20 in Sudafrica, presente anche Meloni

in evidenza

USA Drammatica svolta nella guerra in Ucraina. Trump lancia un ultimatum a Kiev intimandole di accettare il piano Usa entro il 27 novembre, pena lo stop alla fornitura d'armi e intelligence. "Siamo in uno dei momenti più difficili della nostra storia: al bivio tra perdere la dignità o un alleato chiave", commenta Zelensky. Gli europei lavorano intanto a una controproposta più favorevole per Kiev. Putin sposa il piano Trump: "Può servire come base per mettere fine alla guerra, conquisteremo altri territori se l'Ucraina rifiuta".

Oggi e domani il G20 in Sudafrica, presente anche Meloni.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Mondo: Ultime notizie

Trump, ultimatum a Kiev: stop armi se non accetta piano di pace. LIVE

live Mondo

UDrammatica svolta nella guerra in Ucraina. Trump lancia un ultimatum a Kiev intimandole di...

Giubileo dei Cori e delle Corali: date, programma ed eventi

Mondo

Questo evento che si terrà oggi e domani, all’interno del calendario dell’anno giubilare...

Gaza, Hamas in fuga dai tunnel di Rafah: "Uccisi o catturati". LIVE

live Mondo

Da settimane asserragliati in un tunnel di Rafah, sotto l'area controllata dall'esercito...

Guerra in Ucraina, la dipendenza di Kiev alle armi "made in Usa". DATI

Mondo

Come riporta il Financial Times, il 90% del totale dei sistemi missilistici in dotazione...

Usa: "Stop armi se Kiev rifiuta piano". Putin: "Possibile fine guerra"

Mondo

L'Ucraina sta subendo pressioni da Washington affinché accetti il quadro di un accordo di pace...

Mondo: I più letti