Guerra Ucraina, da Usa ok a invio Patriot ma non Tomahawk. Perché?

Zelensky non ha comunque intenzione di darsi per vinto. "Sui missili a lungo raggio Tomahawk prima o poi ci arriveremo, sarà come per le sanzioni che prima sembravano impossibili. Ma ovviamente sarà il presidente Donald Trump a decidere, è una questione sensibile", ha detto a margine del Consiglio Europeo di questi giorni. Da Bruxelles ha anche lanciato un nuovo appello all’Ue: “Quando parliamo di armi a lungo raggio per l'Ucraina, intendiamo dire che il regime di Putin dovrebbe subire conseguenze concrete a causa di questa guerra. Vi esorto a sostenere tutto ciò che aiuta l'Ucraina ad acquisire tali capacità, perché questo fa davvero la differenza per la Russia. Queste armi a lungo raggio non sono solo negli Stati Uniti: anche alcuni Paesi europei ne dispongono, compresi i Tomahawk. Stiamo già parlando con i Paesi che possono aiutare".

